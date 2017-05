MADRID. LA COMUNIDAD TRABAJA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS SISTEMAS INFORMÁTICOS

Etiquetas

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, explicó hoy que se está trabajando “intensamente”, a través de la Agencia Madrid Digital, para “garantizar la seguridad y protección de los sistemas informáticos con los que se presta servicio a los madrileños, desde el mismo momento en que se produjo el ataque informático global denominado 'wannacry'”. Garrido informó de que el pasado viernes se convocó un gabinete de crisis para realizar un análisis de la situación en la Comunidad de Madrid y evaluar las medidas a llevar a cabo para prevenir los posibles efectos del ataque, y "desde entonces se están poniendo todos los medios técnicos y humanos para proteger el sistema informático de la Comunidad de Madrid". El gabinete de crisis está encabezado por la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, junto al viceconsejero de Hacienda y Empleo y el consejero delegado de Madrid Digital.Además, señaló, en todo momento se está trabajando en coordinación con las directrices de los centros nacionales especialistas en materia de seguridad de la información y se están adoptando las medidas que garanticen la prestación del servicio con las mayores garantías posibles de seguridad. Garrido indicó que los sistemas de información de la Comunidad de Madrid han estado operativos en todo momento, con una especial atención a los servicios críticos y de emergencias durante el fin de semana y el lunes.“Se ha llevado a cabo un conjunto de medidas temporales de carácter preventivo para tratar de evitar la intrusión de posibles riesgos en la red informática de la Comunidad de Madrid y, en particular, se ha limitado la entrada de correos electrónicos externos a la Red y se ha limitado la navegación por Internet”, añadió. Afirmó que estas medidas se mantendrán el “tiempo mínimo imprescindible para tratar de evitar posibles ataques, mientras se desarrollan e instalan lo que informáticamente se denominan parches, que corrigen la vulnerabilidad de los productos Microsoft instalados en nuestros ordenadores”. Igualmente, explicó, se están desplegando las soluciones antivirus específicas para neutralizar el virus informático.En concreto, en la red de los centros educativos, utilizada en colegios e institutos, en la que están albergadas las webs de los centros y donde se comparten materiales pedagógicos con los alumnos, se ha limitado, también temporalmente, el uso de los ordenadores de las aulas, con el objetivo de evitar problemas en dicha red informática utilizada por los centros docentes de la región. Esta medida se ha comunicado a los directores de los más de 1.200 centros educativos públicos de la región durante el pasado fin de semana y ayer, lunes (festivo en la capital). NORMALIDAD EN LAS CLASESGarrido dijo que las clases se pueden desarrollar con normalidad y hasta el momento no se ha registrado ninguna incidencia reseñable. Asimismo, indicó que esa medida no afecta a los sistemas informáticos para la gestión educativa (matrículas, transporte escolar, comedor, evaluaciones, etc.), que también han estado operativos.Respecto al ámbito sanitario, declaró que los miembros del gabinete de crisis han estado en contacto permanente con la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria, que ha tenido igualmente otro conjunto de profesionales trabajando para garantizar las medidas a tomar en la producción sanitaria.Agregó que las medidas que se han tomado desde un primer momento han estado dirigidas a "asegurar la impenetrabilidad de la red institucional para evitar la entrada del virus". Además, se han puesto barreras para que, ante una posible penetración, se evite la difusión interna de la contaminación. Por este motivo, algunos servicios digitales relacionados con la red institucional han quedado suspendidos de manera temporal para evitar posibles riesgos, mientras se trabaja intensamente para que dichos servicios puedan reanudarse lo antes posible.