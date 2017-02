Del 'En tu WiFi me colé' al 'Puro chantaje': 5 consejos 'musicales' de la Policía para mejorar la seguridad en Internet

Etiquetas

La Policía Nacional ha creado una 'playlist' en la que recopila los cinco mejores consejos 'musicales' para incrementar la seguridad en Internet, redes sociales o Whatsapp. Coincidiendo con el Día del Internet Seguro, intensificará los mensajes de prevención a través de sus perfiles en Twitter y Facebook y recordará las pautas más seguras para evitar ser víctimas de estafas, timos, sextorsión o malware.

Los equipos actualizados y el software original; contraseñas robustas y wifis protegidas; configuración de la privacidad y perfiles en redes sociales; evitar enlaces acortados y mails de desconocidos o romper la cadena de bulos y hoax a través de mensajería instantánea son los principales puntos en los que los ciberagentes inciden.

Además, para concienciar sobre estos problemas, a partir de las 18.30 horas especialistas de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT), junto al equipo de @policia y @TwitterSpain, atenderán las dudas que planteen los internautas sobre el uso seguro de la Red a través de un 'Questions & Answers'.

LA 'PLAYLIST' DE @POLICIA

1. Antes segur@ que sencill@.

La Policía recomienda mantener el equipo actualizado. La instalación de programas 'crackeados', es decir, con el software modificado en sus características originales --muchas veces para evitar el pago del mismo-- "puede ser una vía de entrada de infecciones en el ordenador del usuario".

De la misma forma, recuerda que no tener instalado un antivirus y un "cortafuegos" que bloquee el acceso no autorizado al ordenador puede ser la puerta abierta para virus, malware o programas espía. "No olvides actualizar periódicamente tus dispositivos y asegurarte de bajar sus apps y descargas de sitios de confianza y lee antes los permisos a los que das acceso", añade.

2. Chic para mí.

Abrir enlaces no identificados que llegan a través del correo electrónico, por mensajería instantánea o camuflados en promociones o bonos descuento "puede suponer, en la mayoría de los casos, la infección de nuestro equipo con virus o malware, el robo de nuestros datos para comercializar con ellos o la contratación de servicios 'premium' gracias a la información obtenida".

Para evitar ser víctima de este tipo de prácticas, la Policía recomienda acudir siempre a fuentes oficiales, dudar de mails escritos con faltas de ortografía y comprobar a través de Google si existe ya alguna información al respecto sobre esos datos que han llegado. Asimismo, pide navegar siempre por páginas de confianza y, si se va a realizar alguna compra, comprobar que sea una conexión https y con candado.

3. Puro chantaje.

"Poner al alcance de cualquiera demasiada información privada a través de nuestros perfiles en redes sociales puede poner en riesgo nuestra privacidad y dejar pistas a quienes pretendan acosarnos o chantajearnos con esa información", advierte la Policía, que recomienda en este caso cuidar la identidad digital.

Para ello, apuesta por configurar adecuadamente los perfiles; vigilar las aplicaciones que se descargan y los permisos a los que se da acceso; comprobar con quién se comparten archivos en la nube; asegurarse de que los contactos en redes sociales son realmente quien crees que son; y utilizar el sentido común y la precaución a la hora de compartir imágenes íntimas.

La 'sextorsión' es una modalidad delictiva que consiste en el chantaje sexual a otra persona mediante imágenes íntimas obtenidas tras practicar 'sexting' en la red o tras acceder a su dispositivo o correo. Existen redes criminales que suplantan la identidad de otras personas y utilizan imágenes de chicas o chicos atractivos para engañar a sus víctimas.

4. En tu WiFi me colé.

Para evitar que los intrusos se aprovechen de tu red WiFi e incluso puedas tener problemas si acceden desde ella a contenidos inapropiados o realizan cualquier ilícito, la Policía recomienda configurar adecuadamente la conexión: "cambia las contraseñas por defecto y apaga el router si vas a ausentarte durante unos días".

"Si no queremos que fisgones accedan a nuestros dispositivos e información confidencial debemos diseñar contraseñas robustas que incluyan letras, números y caracteres especiales para dificultar su 'hackeo'. Debemos tener presente que uno de los elementos más vulnerables y que constituye la puerta a accesos no autorizados a las cuentas de correo", alerta.

En el caso de usar una WiFI pública, conviene evitar acceder a servicios donde se intercambie información sensible o privada como datos bancarios, cuentas de correo o perfiles en redes sociales. Los antivirus, cortafuegos y la configuración de la red a través de Windows en "red pública" te ayudará a evitar accesos no deseados.

5. Bulería.

Las redes sociales y, cada vez más, las aplicaciones de mensajería instantánea son las principales vías de difusión de informaciones falsas conocidas como bulos o 'hoax'. La mayoría de estos falsos rumores son anónimos, no están firmados, aunque hacen referencia a fuentes fiables. Además, suelen están redactados de forma atemporal, para que pervivan lo máximo posible circulando en la red, y utilizan algún gancho emocional o económico que capte la atención del destinatario.

"Detrás de este tipo de mensajes puede estar simplemente la broma de su creador, pero también pueden buscar generar alarma social, obtener información confidencial o esconder un delito de estafa. Ante informaciones dudosas que solicitan su difusión, desconfía, no reenvíes el mensaje y comprueba siempre en fuentes oficiales", concluye la Policía.