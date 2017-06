Cómo reaccionar ante un ciberataque de 'ransomware', paso a paso

Etiquetas

Los últimos acontecimientos en materia de ciberseguridad han puesto en alerta tanto a empresas e instituciones profesionales como a particulares. Los ciberataques se han convertido en una forma de delincuencia muy avanzada y muchos usuarios no saben cómo actuar para prevenir o combatir a estos cibercriminales.

Además, las pérdidas económicas anuales causadas por este tipo de amenazas ascienden a 400.000 millones de dólares, por lo que es importante concienciar acerca de la mejor manera de reaccionar ante un ataque.

Si el equipo ha sido infectado, desde Always On, compañía de ciberseguridad y protección digital, recuerdan que no debemos pagar el rescate, ya que esto no garantiza la recuperación de la clave necesaria para la liberación de los archivos.

Desconexión inmediata de los equipos

Sí recomiendan desconectar inmediatamente los equipos de la red (cable o WiFi) para evitar que el 'malware' se expanda a nuevos equipos o servicios compartidos en la misma conexión.

Si se dispone de un equipo seguro desde el que conectarse, trata de cambiar todas las contraseñas de red y 'online'. Este proceso deberás repetirlo una vez eliminado el 'malware'.

Posteriormente, hay que proceder a realizar una limpieza de virus completa de todos los sistemas, o si fuera necesario, reinstala el sistema operativo de tu equipo.

Evitar abrir archivos y correos desconocidos

Always On insiste en que el antivirus debe estar siempre actualizado en los ordenadores, y que no se deben abrir los archivos adjuntos cuyos orígenes sean desconocidos.

También hay que evita abrir 'emails' de supuestas facturas de Vodafone, Telefónica, Iberdrola, Gas Natural, BBVA u otras entidades, así como de la Agencia Tributaria o albaranes de entrega de Correos, Seur, UPS o de servicios de internet como Paypal, Ebay o Google. Antes de nada, es necesario comprobar que la dirección de 'email' y los enlaces redirijan a la URL del dominio de la empresa y no a uno de 'phishing'.

"Sé responsable cuando navegues por internet y no realices descargas de 'software' ilegales. y, por si acaso, ten siempre una copia de seguridad de tus datos. Cuando hablamos de anti-'ransomware'", es un consejo indispensable para garantizar la protección de la información.

"Los riesgos de sufrir un ciberataque son reales hoy en día. Por ello, realizamos cada vez más decálogos con consejos e invitamos a los internautas a conocer los servicios profesionales en materia de ciberseguridad para tener los equipos protegidos ante cualquier tipo de amenaza" asegura Marta Ciruelos, portavoz de Always On.