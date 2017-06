FACUA DENUNCIA QUE LAS 'TELECOS' RESPONDEN AL FIN DEL ‘ROAMING’ EN LA UE CON SUBIDAS GENERALIZADAS DE TARIFAS

Etiquetas

Facua advierte de que las grandes operadoras llevan meses incrementando los precios de distintos servicios, ante la absoluta pasividad de las autoridades competentes.Facua-Consumidores en Acción denunció este miércoles que las grandes operadoras “llevan meses incrementando los precios de distintos servicios”, por lo que el ahorro global que supondrá para los usuarios el fin del ‘roaming’ a partir de mañana, jueves, en la Unión Europea “será de cero euros”.La asociación criticó hoy en un comunicado que muchas de estas subidas se están produciendo “saltándose la legislación de defensa de los consumidores, ante la absoluta pasividad de las autoridades competentes”.Además, señaló que vuelve a repetirse lo ocurrido hace justo una década, cuando en marzo de 2007 las compañías subieron las tarifas para compensar la bajada de ingresos que les iba a suponer la eliminación del fraudulento redondeo con el que cobraban completo el primer minuto de las conversaciones, aunque las llamadas durasen menos.Esta vez, “las operadoras no han esperado a que llegue la fecha en que no podrán seguir cobrando un sobreprecio por hablar y navegar por Internet desde cualquier país de la UE”, subrayó Facua. La asociación advirtió de que desde hace meses, las operadoras vienen aplicando incrementos en la tarifa por el establecimiento de cada comunicación, las conexiones a internet móvil y sus ofertas de servicios paquetizados, que incluyen voz, datos y televisión en fijo y móvil.VIGILANCIA DE LA UEHace unos días, la Comisión Europea (CE) avisó a los Estados miembro de que vigilaría cualquier tendencia a incrementar los precios nacionales de servicios de telefonía móvil tras la abolición de los sobrecostes por utilizar el móvil en itinerancia. Lo cierto, lamentó Facua, es que en España las subidas llevan bastante tiempo produciéndose “delante de las narices de los responsables de la CE y de las autoridades nacionales y autonómicas”.“Los incrementos en las tarifas nacionales no sólo compensan la pérdida de ingresos por el fin del roaming en la UE, vigente desde este 15 de junio, sino que reportarán a las telecos un aumento en sus márgenes de beneficios”, concluyó.