Canadá prueba un detector de mentiras robótico para sus fronteras

Un profesor de la San Diego State University está desarrollando un quiosco robótico para ayudar a detectar a viajeros con intenciones siniestras. Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real Time (AVATAR) se está probando en conjunto con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) para ayudar a los agentes de seguridad fronteriza a determinar si los viajeros que llegan a Canadá pueden tener motivos no revelados para ingresar al país.