Descubre cómo los hombres pueden conseguir un aspecto bronceado muy natural

Estas semanas de frío y falta de sol en las que parece que el invierno no tiene fin pasan factura a nuestra piel y sobretodo a nuestro color... Tenemos que reconocer que no hay nada más atractivo que un hombre con un tono de piel bronceado y saludable, pero si no te puedes permitir una escapada al Caribe tenemos la solución perfecta: Clarins Men ha creado un nuevo producto llamado Booster Bronzant con el que conseguir una piel bronceada con el que parecerá que acabas de volver de una jornada de actividad física al aire libre.