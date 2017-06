Los testbeds de IoTSWC se consolida como un escaparate del IoT industrial

Etiquetas

Los testbeds de IoT Solutions World Congress (IoTSWC), salón que se celebrará en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, se ha consolidado como un escaparate del Internet de las Cosas (IoT) industrial, según el Industrial Internet Consurtium (IIC).

En un comunicado este jueves, la organización del IoTSWC han destacado una entrevista al responsable estratégico de estándares para IoT de Group Strategy and Technology Office de Intel, Jeff Fedders, en la que ha asegurado que el salón supone un marco "inmejorable y una oportunidad única para congregar en un mismo foro a los líderes mundiales en el desarrollo de IoT".

"En un entorno testbed se comparten las mejores prácticas, y son puestas en acción las aplicaciones que mejor se adecuan al mundo real con la finalidad de avanzar en la mejora de los estándares", ha manifiestado Fedders.

Varios analistas predicen que habrá cerca de 25.000 millones de cosas conectadas en el año 2020 en todo el mundo, generando beneficios económicos del orden de 2 billones de dólares anuales, en un ecosistema tecnológico que no está próximo al mercado de consumo como el de los ordenadores o smartphones.

El encuentro anual en tecnologías orientadas a Internet de las Cosas de aplicación industrial, IoT Solutions World Congress (IoTSWC), se ha convertido en el escaparate de referencia mundial tanto para empresas desarrolladoras como en los diversos verticales en que IoT está presente.

En su edición del pasado año, IoTSWC exponía 10 testbeds que daban respuesta en tiempo real a diversas necesidades relacionadas con la monitorización de pacientes, la gestión inteligente de maletas en aeropuertos y las aplicaciones en el sector retail.

La tercera edición del IoTSWC experimentará un crecimiento significativo, ya que reunirá a más de 220 empresas y 250 expositores para mostrar y discutir los últimos productos y aplicaciones de esta tecnología disruptiva que ya está aumentando la producción mediante procesos automatizados y que cambiará los modelos de negocio en muchas industrias.

Además, en octubre de 2017, Fira de Barcelona se convertirá en una de las mayores plataformas internacionales para la industria con la celebración de la Barcelona Industry Week.

El evento incluirá el IoTSWC junto con las ferias Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast y In(3D)ustry From Needs to Solutions, el Congreso Mundial de Ingeniería Química y el World Chemical Summit, así como evento Smart Chemistry, Smart Future, todos ellos en el recinto de la Gran Via de Fira de Barcelona .