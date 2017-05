Microsoft Bing predice la victoria de Italia en el Festival Europeo de la Canción 2017

Etiquetas

Al igual que hizo en ediciones pasadas, Microsoft ha usado su buscador Bing para pronosticar los países con más probabilidades de ganar Eurovisión este año. Francesco Gabbani, representante de Italia, es el gran favorito para alcanzar el primer puesto del Festival Europeo de la Canción con su tema 'Occidentali's Karma', una predicción que Bing respalda con un 17% de probabilidades según ha explicado la compañía en un comunicado de prensa.

Al cantante italiano le siguen el representante portugués, Salvador Sobral, con un 14,9% de opciones de ganar el festival que este año se celebra en Kiev, Ucrania, según ha explicado la compañía en un comunicado de prensa. En el tercer lugar de la predicción se encuentra Bulgaria, cuyo representante Kristian Kostov alcanza un 10,4% de probabilidades.

Sin embargo, las predicciones de Bing no son tan buenas para Manel Navarro, representante de España para la presente edición. La canción 'Do it for your lover' se encuentra en el último lugar de la tabla predictiva de Microsoft, con tan solo un 0,2% de probabilidades de alcanzar el primer puesto. Empatado en la cola junto a España también se encuentra Noruega, con un 0,2% de oportunidades de victoria.

La final de Eurovisión 2017 se celebra este sábado 13 de mayo, y podrá seguirse en España a partir de las nueve en punto en TVE. El festival también podrá seguirse a través de su 'app' oficial (disponible en iOS, Android y Windows Phone), así como en 'streaming' desde YouTube