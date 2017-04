Philips lanza una plataforma para las terapias guiadas por imagen con una interfaz similar a una 'tablet'

Etiquetas

La compañía Philips ha lanzado AZURION, una nueva plataforma de última generación de terapias guiadas por imagen que cuenta con un diseño "ergonómico de vanguardia" y una interfaz intuitiva y "muy fácil" de usar, similar al de una 'tablet', según han señalado desde la compañía.

Esta "facilidad" que describen desde Philips es posible gracias a 'ConnectOS', el sistema operativo desarrollado por la compañía para la integración en tiempo real de las informaciones obtenidas de todas las tecnologías relevantes de los laboratorios intervencionistas, y a que cuenta con más de 1000 componentes nuevos, entre ellos un detector de panel plano mejorado.

Así, y para comprobarlo, el laboratorio alemán Use-Lab GmbH ha realizado un estudio de simulación por el que ha sometido a la plataforma a una serie de tests, realizados por 31 especialistas y 30 técnicos que han puntuado el equipo con 87 puntos en la 'System Usability Scale' (SUS), teniendo en cuenta que un 80 es un sobresaliente.

Tras el estudio, un 96 por ciento de los especialistas ha destacado la facilidad de utilización de Azurion, que aspira a reducir la curva de aprendizaje de los clínicos, uno de los talones de Aquiles de la tecnología sanitaria, como refleja el estudio 'Increasing complexity of medical technology and consequences for training and outcome of care', de la Organización Mundial de Salud (OMS).

"Azurion se convierte en el primer equipo de intervencionismo que resuelve el problema de la usabilidad, un avance fundamental en un ámbito de complejidad creciente como es el de las terapias guiadas por imagen que implica el manejo de diversas herramientas de imagen simultáneamente y en un entorno crítico en el que actuar con rapidez y de forma segura adquiere una importancia vital", han subrayado desde Philips.

Todo ello hace posible trabajar en paralelo y programar ciertas tareas, para así ayudar a minimizar errores y a reducir aún más el tiempo de preparación y ejecución del procedimiento.