‘STARTUP’ DE ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO, AUSTRALIA E ISRAEL TRABAJAN YA EN LA ACELERADORA BANKIA FINTECH

‘Startup’ de Estados Unidos, Reino Unido, Australia e Israel ya se han instalado en la sede de la aceleradora Bankia Fintech by Innsomnia en la Marina de Valencia para iniciar el primer programa internacional de 'startup' fintech liderado por la aceleradora.Según informó hoy Bankia en un comunicado, las seis primeras ‘startup’ que empezarán a trabajar con el banco son Verumview y PayKey, ambas de Israel, la primera dedicada a analizar los riesgos de los clientes con algoritmos y la segunda que permite hacer pagos integrados en redes sociales mediante una aplicación de teclado para móviles.También trabajarán con Bankia CVX Europe, compañía australiana especializada en el cumplimiento normativo; Sentimer, plataforma de origen español basada en inteligencia artificial para el sector bancario y asegurador; James, filial de la neoyorquina especializada en el análisis predictivo y los modelos de riesgo, y Friendly Score, de Reino Unido, que otorga una calificación de riesgo a los potenciales clientes en función de sus redes sociales y transacciones, entre otros.El proceso de aceleración e incubación se prolongará durante 16 semanas, en las que las ‘startup’ contarán con mentorización por parte de Innsomnia y tutorización ofrecida por profesionales de Bankia. El sistema elegido por la incubadora y aceleradora es colaborativo, lo cual supone que a las ‘startup’ no se les exige que cedan parte de su capital para participar, sino que el objetivo de las partes es que estas empresas puedan terminar ofreciendo sus servicios a la entidad financiera en una relación de cliente-proveedor. Todas ellas convivirán con las ‘startup’ de la primera convocatoria nacional de Bankia Fintech by Innsomnia.