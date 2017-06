El Salón Hi!Drone Technology reúne a más de 2.900 profesionales en su primera edición

Etiquetas

Málaga ha acogido el Salón Hi!Drone Technology, primer salón de tecnologías dron, que se ha celebrado los días 7 y 8 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y que ha reunido a 2.900 visitantes. Durante los dos días, se han abordado las últimas novedades en este segmento constituyendo una plataforma de intercambio de conocimiento, presentaciones comerciales y presentación de casos de éxito en empresas emergentes.

Asimismo, ha acogido más de 300 reuniones de 'networking', ha contado con actividades prácticas como vuelos de drones en directo y talleres, según han informado desde el Fycma a través de un comunicado.

El Foro Drone Innovation ha aglutinado a más de 60 expertos para debatir y analizar las aplicaciones en los distintos sectores productivos. Uno de ellos es la agricultura, que ha analizado las nuevas técnicas agronómicas y los cultivos que mayores beneficios se consiguen a través de los drones. Junto a ella, la nueva Ley de Patentes también ha estado presente a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Las diferentes aplicaciones de la tecnología dron en la termografía y teledetección se ha puesto a debate en 'Exploración de sensores para aplicaciones agronómicas'. Junto a ello, se han abordado sus aplicaciones en seguridad en el panel 'Drones para la seguridad y el rescate'.

El programa de este jueves ha continuado con dos mesas de geomática, la primera bajo el título de 'Drones en la Antártida. Estudio de dinámica glaciar', en la que la el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (Coigt) ha indagado sobre el uso de los drones en el continente más austral de la Tierra como método eficaz para el estudio de la dinámica glaciar. La segunda ha tratado sobre técnicas fotogramétricas con drones.

En el Foro Drone Innovation también se han ofrecido las claves de la nueva legislación y formación de la Tecnología UAV. Junto a ello, el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España ha explicado los 'Retos del diseño, fabricación y operación de ACR', mientras que Geotronics ha abordado el uso de drones para la integración de información 3D.

También han tenido lugar la presentación de Aplitop, 'La generación de productos geomáticos y restitución fotogramétrica a partir de imágenes con drones', y la de 'Aerón by GAM'.

Así, esta primera edición ha reunido a operadoras de vuelo y pilotos profesionales, empresas tecnológicas del sector, fabricantes de hardware, componentes y gadgets para drones, desarrolladores de software, academias de formación certificadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), infraestructuras big-data para procesamiento de datos, productoras de cine y audiovisuales y profesionales de la arquitectura, agricultura e ingeniería civil.

Por otro lado, Hi!Drone ha contado con la Exhibition Drone Area, un espacio interior, cerrado y acotado para la realización de demostraciones con circuito de vuelo, en el que se han desarrollado acciones más dinámicas como demostraciones con circuito de vuelos en un espacio interior, cerrado y acotado.

De igual modo, han destacado la realización en esta segunda jornada del 'Taller de Pix4D para topografía y agricultura de precisión + planificación de vuelo con eMotion3 para drones profesionales senseFly', impartido por el director técnico de Tecnitop, Jorge Víctor Miranda.

En relación con la zona expositiva, Hi!Drone Technology ha contado con una treintena de firmas entre las que destaca el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), organismo público perteneciente al Ministerio de Defensa, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Asociación Española de RPAS (Aerpas), Asociación andaluza de pilotos y operadores de drones (Aapod), entre otros.

Asimismo, ha contado con Atyges Ingeniería, Grupo One Air ATO 190, Dronexplorer, Qualiflight Aviation Training (QAT), Topcon, Antrack, la Asociación Española de Drones y Afines, Aircatdrone, Stu Geomatic Services, Celestia Technologies Group, Aertec Solutions, AIRK, Aplitop, Cegadrone, Universidad de Jaén (UJA), el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (Coiae), la Compañía Nacional de Peritos Agrícolas (Conapa), Geotronics-Trimble, Hemav&Smart Flight, Ofiteat Topo-Catastro, Air Andalus Drones, Aerial Insights, Tecnitop-Sensefly, Weendee, Aerón By GAM, DJI-Provideo , Ftejerez, Outlet Topografía y la Federación Española de Asociaciones de RPAS (FEDAR).

MÁLAGA INNOVATION FESTIVAL

Hi!Drone Technology se ha celebrado en paralelo a Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana. Ambos se enmarcan en la primera edición de Málaga Innovation Festival, que tendrá lugar hasta el 11 de junio, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Málaga y que alberga en paralelo más de treinta eventos relacionados con la innovación y el emprendimiento.

El salón ha coincidido también con el EBAN Málaga 2017 Congress, encuentro de referencia anual celebrado por The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players, la mayor organización europea de business angels y agentes especializados en inversión en etapas tempranas.