El World Chemical Summit se presenta en el Parlamento Europeo

El World Chemical Summit de Fira de Barcelona se ha presentado este jueves en el Parlamento Europeo en Bruselas durante la jornada 'La industria química como motor de la competitividad europea'.

El nuevo evento se realizará en el recintro Gran Via de la Fira en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 4 y 5 de octubre, y servirá para reflejar la aportación de la química a la sociedad actual, ha informado la organización en un comunicado.

El presidente del International Advisory Board del evento, Josep Maria Gascón, ha presentado en la Eurocámara el "único foro de reflexión global de toda la cadena de valor" de la industria química y de las industrias adyacentes, desde sus aplicaciones hasta el consumidor final, según el comunicado.

Los eurodiputados catalanes Ramon Tremosa y Jordi Solé han dado la bienvenida al acto y después ha intervenido también la directora del Proyecto Spire --que fomenta la gestión flexible de los recursos utilizados en los procesos industriales--, Àngels Orduña.

La directora de políticas de eficiencia de recursos de la Dirección de Medio Ambiente de la CE, Joanna Drake, ha hablado de la relación entre esta industria y el medio ambiente; el miembro de la Unidad de Química de la Dirección de Crecimiento de la CE, Timoteo de la Fuente García, ha explicado tendencias de futuro; y el director de política industrial del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic), René van Sloten, ha explicado cómo el sector contribuye al crecimiento.

EL EVENTO DE OCTUBRE

Durante dos días, unos 40 ponentes participarán en las Inspirational Talks y debates, sobre temas de bienestar social y cómo esta industria ofrece soluciones a retos del futuro; todo, con seis ejes temáticos del World Chemical Summit: Energía, Agua y Aire, Alimentación, Salud, Eficiencia de Recursos, y Sociedad Digital.

El evento se hará de manera conjunta y simultánea con Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast, IN(3D)USTRY From Needs to Solutions, IoT Solutions World Congress y el World Congress of Chemical Engineering, dando forma a la primera edición de la Barcelona Industry Week.