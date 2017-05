Más de 20 empresas e instituciones dan a conocer lo último en tecnología dron e Hi!Drone Technology

Etiquetas

Un total de 25 empresas e instituciones han confirmado ya su presencia en la zona expositiva de Hi!Drone Technology, salón de tecnologías dron, que ultima ya los preparativos de su primera edición -- del 7 al 8 de junio-- en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Asociaciones, fabricantes de hardware, proveedores, operadoras de vuelo y academias de formación presentarán lo último en productos y servicios relacionados con estos dispositivos y que se pueden aplicar a sectores como la agricultura, la seguridad, el audiovisual, la ingeniería o la arquitectura, entre otros, según han informado en un comunicado desde el recinto ferial.

El evento, que se celebrará del 7 al 8 de junio, convertirá al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) en una plataforma de conocimiento, comunicación y opciones de negocio para los profesionales y firmas de este sector en auge.

Así, en el plano asociativo estarán presentes la Asociación andaluza de pilotos y operadores de drones (Aapod), la Asociación Española de Drones y Afines (Aedron), la Asociación Española de RPAS (Aerpas) y la Compañía Nacional de Peritos Agrícolas (Conapa).

Por otro lado, Dronexplorer presentará sus propuestas en agricultura, seguros, audiovisuales, ingeniería y arquitectura y seguridad; Antrack Uav Solutions en agricultura, ingeniería y arquitectura, y Aircatdrone en las ramas citadas anteriormente junto a I+D+i, formación, asesoramiento jurídico, fabricación, distribución, montaje, servicios proveedores y otros adicionales.

En cuanto a formación, desarrollo de software e I+D+i destacan Qualiflight Aviation Training (QAT), Hemav & Smart Flight, Grupo One Air ATO 190, Cegadrone, Atyges Ingeniería, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y Stu Geomatic Services. Airk, , Aplitot, y Aertec Solutions, junto Ofiteat, TOPCON, Tecnitop, Weendee, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

La Universidad de Jaén (UJA) y Celestia Technologies Group completan el espacio expositivo ofreciendo distribución, investigación, fabricación, montaje y desarrollo de aplicaciones, productos y otros servicios vinculados con la tecnología dron.

Unido a esta zona comercial, el Foro Drone Innovation reunirá a más de sesenta reconocidos expertos que analizarán y debatirán a través de una decena de conferencias, mesas redondas y presentaciones el marco legal más reciente que afecta a los drones; su uso en agricultura, termografía, teledetección, seguridad, geomática y otras aplicaciones en 'smart cities', ingeniería civil, arquitectura, audiovisuales, arqueología y cartografía, entre otras cuestiones.

Para complementar esta programación se llevarán a cabo acciones más dinámicas como demostraciones con circuito de vuelos en un espacio interior, cerrado y acotado especialmente para poder conocer en profundidad los últimos prototipos dron así como sus aplicaciones. A todo ello se unirán los montajes de drones en directo, modelajes de objetos en 3D o levantamientos fotogramétricos.

Hi!Drone Technology se celebrará en las mismas fechas que Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana. Ambos se enmarcan en la primera edición de Málaga Innovation Festival -- del 5 al 11 de junio--, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Málaga y que albergará en paralelo más de treinta eventos relacionados con la innovación y el emprendimiento.

El salón coincidirá también con el EBAN Málaga 2017 Congress, encuentro de referencia anual celebrado por The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players, la mayor organización europea de 'business angels 'y agentes especializados.