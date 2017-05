Más de 150 inversores participan esta semana en Madrid en el Foro internacional de inversores Weston Hill

Etiquetas

Más de 150 inversores participarán este jueves en la segunda edición del Weston Hill Global Investors Forum Madrid, que se celebrará en el hotel Villamagna y en el que se analizarán y compartirán oportunidades de invertir en España.

Junto a la suiza Mirabaud y a la norteamericana Harbor Ithaka, Weston Hill liderará ponencias relacionadas con la obtención de retornos reales consistentes ajustados a la volatilidad existente, y esperada, en los mercados. "El denominador común de las ponencias es que existe mucho recorrido en las inversiones en España para aumentar la diversificación de los portafolios existentes", ha adelantado el fundador de New York Business Group y organizador del evento, Javier Miñana.

En el mismo sentido, Miñana considera que el encuentro está actuando como catalizador de inversiones extranjeras en nuestro país, como demuestra que en la cita del año pasado, en un momento de incertidumbre política y económica, ya se anticiparan tendencias de crecimiento en sectores estratégicos como el financiero, agroindustrial, sanitario y la construcción. "Llama mucho la atención la cantidad de firmas venidas del Reino Unido a raíz del último evento de la firma en Londres el pasado mes de marzo", ha apuntado.

Esta segunda edición del foro de inversión internacional será inaugurada por Juan Garrido, co-fundador y socio en Weston Hill, y a esa intervención inicial le seguirán varias ponencias. Entre ellas, Luis Sans, también co-fundador y socio en Weston Hill liderará la presentación de 'Buscando Diamantes', acerca de cómo encontrar las mejores oportunidades en nuestro país y también a nivel internacional.

Por parte de Mirabaud, Gemma Hurtado, portfolio manager abordará estrategias de 'Value Investing' en valores españoles; mientras que Harbor Ithaka estará representada por el economista jefe norteamericano y fundador del grupo, Rafael Alcántara-Lansberg, con la ponencia 'The logical Underpinnings for a Succesful Investment program'.

Otros ponentes destacados serán José María Garrido, co-fundador y socio en Weston Hill; el CEO de Redstone, Mark Alexander; el portfolio manager de LFDE, David Ross; o los españoles Fernando Aguado, CIO en Fonditel; Álvaro González, socio de Altamar; Daniel de Fernando, socio de MdF Family Parners; Juan Esquer, socio en Augira SV Family Office; Rafael Juan y Seva, socio en Wealth Solutions; o Miguel Ángel Luna, subdirector general en Banco Popular.

La organización ha destacado el interés que está despertando España para el inversor extranjero y considera que el mismo "no es de extrañar" a la vista de los datos macro de crecimiento de este país. "En más de seis años organizando eventos para inversores en todo el mundo, no recuerdo haber visto tanto interés por venir a explorar oportunidades en nuestro país. Sin duda, una oportunidad que hay que aprovechar y saber gestionar", ha ensalzado Miñana.

La segunda parte del Weston Hill Global Investors Forum Madrid, serán unos workshops privados en la sede corporativa del grupo, que se celebrarán en la mañana del 19 de mayo.