El desafío de robótica más multitudinario de España se celebrará el sábado en el MEH, con más de 150 participantes

La competición contará con la participación de 24 equipos procedentes de Burgos, Canarias, Madrid, Galicia y Cataluña

El Museo de la Evolución Humana acogerá el sábado, 6 de mayo, el I Desafío ASTI Robotics, organizado por la empresa burgalesa ASTI con la colaboración del Museo. La competición contará con la participación de 24 equipos procedentes de Burgos, Canarias, Madrid, Galicia y Cataluña, con más de 150 personas participando, lo que supone el desafío de robótica más multitudinario de España.

Desde las 09.00 horas hasta las 14.30 horas, los participantes tratarán de superar los retos que el equipo de I+D+i de ASTI ha preparado para el evento, en el que, además, colaborarán más de 40 voluntarios de la plantilla de la ingeniería burgalesa.

Es un acto abierto al público, que podrá acudir a presenciar el desarrollo del desafío desde las 10.00 horas.

El jurado estará compuesto por la CEO de ASTI, Verónica Pascual Boé, así como el profesor del IE Business School y experto en emprendedurismo y empresa familiar, Manuel Bermejo, y el consultor Antonio J. Fernández, además de los miembros del equipo directivo de ASTI. A las 14.15 horas se entregarán los premios a los ganadores en sus distintas categorías.

Tal y como apuntó el director de Desarrollo Organizativo de ASTI, Rubén Martínez, el objetivo de esta competición gratuita es "desarrollar el talento STEM y empoderar a la nueva generación de líderes en el campo de la robótica móvil colaborativa".

Adoptando como enfoque metodológico el Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning) y la cultura maker (Do It Yourself), los participantes han construido un robot móvil, han comunicado sus proyectos en redes sociales y el sábado competirán en un torneo final en el que han de superar diferentes pruebas: desafío de velocidad, de laberintos, de obstáculos, de bolos, de golf y también uno en el que tienen que seguir la línea.

APP ROBOTICS

Toda la información sobre el I Desafío ASTI Robotics, con calendarios de pruebas, puntuaciones en tiempo real, documentos necesarios y enlaces con redes sociales estará en la aplicación 'ASTI Challenge app', así como en la página web astichallenge.com.

Asimismo, con motivo de la celebración del I Desafío ASTI Robotics, la compañía también ha convocado el I Concurso de Fotografía #ASTIChallenge.

Para participar, hay que publicar en Instagram fotografías de la competición o de algo relacionado con la misma, utilizando el hashtag #ASTIChallenge, etiquetando a @asti_sau y siguiendo esa cuenta.

Las publicaciones en la red social se pueden hacer desde el 6 de mayo a las 10 horas al 12 de mayo a las 17.00 horas.

El ganador será el propietario de la fotografía que cumpla los requisitos con más 'me gusta'. El premio será el robot de pruebas creado por el equipo de I+D+i para el desafío.

Los colaboradores de este I Desafío ASTI Robotics son el Museo de la Evolución Humana, Talento 4.0, Ametic, Teseo y la Flor Burgalesa.