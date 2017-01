EL ‘GPS EUROPEO’ PODRÍA SUFRIR NUEVOS RETRASOS POR EL FALLO DE NUEVE ‘RELOJES’ INTEGRADOS EN SUS SATÉLITES

Etiquetas

El sistema de geolocalización Galileo de la Agencia Espacial Europea (ESA) podría sufrir nuevos retrasos a causa del fallo de nueve ‘relojes’ integrados en los satélites que actualmente conforman la plataforma.Así lo admitió este miércoles en rueda de prensa el director general de la ESA, Jan Woerner, quien recalcó no obstante que “la operatividad del proyecto no se ha visto afectada”. No obstante, la ESA estudia retrasar el lanzamiento de nuevos satélites hasta averiguar qué sucede.Diseñado como alternativa europea al GPS norteamericano, cada satélite que integra Galileo está equipado con dos relojes 'máser' de hidrógeno, uno que sirve de referencia principal para la generación de señales de navegación y otro de reserva, y con otros dos de rubidio, previstos como apoyo de los anteriores en caso de fallo. En concreto, han fallado seis relojes pasivos de hidrógeno y otros tres estándar de frecuencia atómica de rubidio, precisó Woerner.Dijo que todavía no pueden asegurar si será posible "reanimarlos" y destacó la importancia de esos relojes para el buen funcionamiento del sistema (Galileo calcula la posición de sus usuarios por el tiempo que tardan en llegar a ellos las ondas de radio que emiten los satélites).Aunque los satélites en órbita siguen operativos, “si los fallos se convierten en sistemáticos hay que tener cuidado”, advirtió Woerner. “Es un tema muy sensible”. “La cuestión ahora es decidir si continuamos con los lanzamientos de nuevos satélites tal y como estaba previsto (en 2017 deberían entrar en órbita cuatro nuevos satélites) o si paramos hasta determinar qué ha fallado”. Ambas opciones entrañan riesgo, declaró el director, que indicó que si paran "el proyecto y los fallos continúan, la operatividad de Galileo puede verse comprometida, cosa que no sucedería si se envían satélites nuevos de repuesto, aunque ello podría prolongar un fallo sistemático".