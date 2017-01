Europa busca dinero para financiar su misión contra los asteroides

Etiquetas

¿Se podrá un día desviar la trayectoria de un asteroide que se dirige hacia la Tierra? Estados Unidos y Europa preparan un experimento en el espacio para verificarlo, pero los europeos no tienen fondos suficientes.

Desde hace años, la Nasa y la Agencia Espacial Europea (ESA) elaboran una misión conjunta bautizada AIDA para verificar si se puede cambiar el curso de un asteroide.

La agencia espacial estadounidense tiene previstoprovocar una colisión entre un proyectil lanzado desde la Tierray el satélite del asteroide Didymos, y que se hallará a sólo 13 millones de kilómetros de la Tierra en 2022.

"El objetivo es validar una tecnología para que si un día un asteroide amenaza con entrar en colisión con la Tierra, estemos seguros de poder provocar una explosión y cambiar su trayectoria", declaró Ian Carnelli, jefe del proyecto AIM (Asteroid Impact Mission) en la ESA.

Un viaje de dos años a 6km/sg para chocar con el asteroide

Como parte de la misión AIDA, los estadounidenses prevén enviar al espacio en 2020 un aparato de 600 kilos, bautizado DART (Double Asteroid Redirection Test).

Dos años más tarde debería chocar, a una velocidad de 6 km por segundo, con el satélite que mide 160 metros de diámetro.

Los europeos, por su parte, deberían lanzar la sonda AIM hacia Didymos (de casi 800 metros de diámetro) y su satelite y estudiar también en 2022 ambos cuerpos y tomar imágenes del impacto.

La misión AIM fue presentada en diciembre en el Consejo ministerial de la ESA en Lucerna (Suiza) pero se aplazó por falta de dinero.

La ESA pedía 250 millones de euros para AIM. Recibió el apoyo de varios pequeños países europeos, sobre todo de Luxemburgo, pero los grandes se mantuvieron al margen.

El director general de la ESA Jan Woerner, dijo estar "decepcionado" porque está "convencido de la necesidad de del proyecto".

"La misión no se anuló", precisó Woerner, la semana pasada. "No renuncio, sobre todo porque varios Estados miembros me pidieron que no abandonara".

"Estamos reflexionando en varias soluciones, entre ellas una versión más ligera de AIM", reduciendo un poco su contenido científico, explicó.

"De esta forma podría reducirse el presupuesto necesario a menos de 150 millones de euros, sin incluir el lanzamiento", declaró a la AFP Patrick Michel, astrofísico del Observatorio de la Costa Azul y responsable científico de AIM.

En su versión completa, AIM prevé una cámara, un equipamiento radio, un pequeño aterrizador, minisatélites CubeSats y varios radares.

El tiempo apremia. "Nos quedan todavía dos meses, más o menos, para progresar y encontrar dinero", afirma Carnelli.

"Sin AIM muchos datos de Rosetta no servirán de nada"

"Si Europa no lleva a cabo AIM, perderá toda la experiencia adquirida con la sonda Rosetta en el plano de la navegación cerca de un pequeño cuerpo celeste", advierte Michel.

Aunque la ESA tire la toalla, la misión estadounidense DART podrá seguir adelante debido a que la colisión podrá verse desde la Tierra. Su presupuesto es de unos 150 millones de dólares.

A día de hoy, se considera que más de 1.700 asteroides son potencialmente peligrosos porque su trayectoria cruza la de la Tierra a una distancia inferior a 10 millones de kilómetros. "Hay que vigilarlos", recalca Michel.

"Si un asteroide de 150 metros cayera sobre la Tierra, esto representaría -explica- el equivalente de 10.000 bombas de Hiroshima en cuanto a energía liberada".