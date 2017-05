SpaceX lanzará en 2019 sus primeros satélites que proporcionarán conexión a Internet desde el espacio

Etiquetas

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, el fundador de Tesla, ha anunciado sus planes para lanzar al espacio los primeros satélites capaces de suministrar conexión a Internet en el año 2019, con lanzamientos que se prolongarán hasta el año 2024.

El plan, anunciado a través de una declaración realizada en el Senado de Estados Unidos por Patricia Cooper, vicepresidenta de la empresa, pasa por poner en órbita un elevado número de satélites, concretamente 4.425.

Los aparatos se encontrarían a una distancia de la Tierra de entre 1.110 y 1.325 kilómetros y, además de facilitar la conexión, serían capaces de comunicarse entre ellos desde el espacio.

La compañía también desplegará un red de instalaciones terrestres desde la que gestionar la red de satélites. Para utilizar la conexión, será necesario utilizar un receptor especializado. Se trata de un pequeño panel plano "de apenas el tamaño de un ordenador portátil" y equipado con antenas dirigidas, según ha explicado Cooper.

La conexión a Internet por satélite representa varios beneficios con respecto a la tradicional. Uno de ellos es la menor latencia en el servicio, de hasta 25 milisegundos, gracias a la intercomunicación de la red de satélites. Como resultado, las conexiones serían más rápidas.

"Un total de 4.200 millones de personas, el 57% de la población mundial, no están conectadas a Internet, principalmente porque no disponen de la conexión necesaria o porque esta no resulta asequible", explica Cooper en su intervención. El sistema de SpaceX es capaz de proporcionar Internet de una forma más efectiva y económica a quienes sufren estos problemas, sobre todo los habitantes de zonas rurales o de países o regiones con escasa infraestructura de Internet.

SpaceX llevará a cabo varias pruebas antes de comenzar a poner en órbita su red de satélites. A comienzos de 2018 la compañía lanzará su primer prototipo, y espera que su red esté operativa en 2019 si los ensayos tienen éxito, aunque el total de la red no estaría finalmente desplegado hasta el año 2024, como muy pronto. Para efectuar los lanzamientos de los satélites, SpaceX se aprovechará de otra de sus innovaciones: los cohetes Falcon 9.