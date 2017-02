(AMPLIACIÓN) BANCO POPULAR ANALIZARÁ “CASO A CASO” LAS DEVOLUCIONES DE LAS CLÁUSULAS SUELO

Etiquetas

- El banco estima que cuenta con unos 120.000 clientes afectados. El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, anunció hoy que la compañía no tiene intención de llevar a cabo una devolución masiva de las cantidades cobradas indebidamente a sus clientes por las cláusulas suelo y que optará por analizar “caso a caso”.Ron, que compareció hoy en su última rueda de prensa como presidente del banco, reconoció que “vamos a cumplir con el real decreto” del Gobierno, “como no puede ser de otra manera”.“Vamos a analizar caso a caso”, apuntó el presidente del banco, para quien la interpretación de las decisiones judiciales y la defensa del consumidor “puede poner en riesgo la seguridad jurídica”.Asimismo, incidió en que el Popular devolverá el dinero “a quien le corresponda”, porque se analizará caso a caso y habrá procedimientos “que devolveremos y otras veces no porque entendemos que son perfectamente aplicables”.En caso de que no se alcance un acuerdo en la negociación privada entre el banco y el cliente, “entraremos en la reclamación judicial”, añadió.La entidad cuenta aproximadamente con 120.000 clientes que podrían estar afectados por las cláusulas suelo.Por otro lado, en relación con la reforma de la Ley Hipotecaria, Ron puso en valor que el 80% de las familias en España tienen una vivienda en propiedad, "el ratio más amplio del mundo en un país occidental y esto contribuye a la estabilidad social".Según Ron, "no podemos olvidar" que el hecho de que las familias cuenten con una vivienda en propiedad ha sido positivo porque "ha servido para acoger a los familiares" que no han podido pagarse una vivienda por la crisis.El primer ejecutivo del banco destacó que no tiene sentido poner dificultades a la comercialización de hipotecas porque ello llevará a que se encarezcan los préstamos. Además, critió que la generalización de la dación en pago "dificulta la compraventa y también afectará a los precios de esas viviendas".