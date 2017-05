MADRID. EL AYUNTAMIENTO PREVÉ ESCASOS EFECTOS DE LA DESAUTORIZACIÓN DE LA PLUSVALÍA POR EL TC

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid prevé, de acuerdo con las estimaciones de la Agencia Tributaria, efectos “muy poco reseñables” sobre las cuentas municipales de la supresión de la plusvalía para viviendas devaluadas que ha decretado el Tribunal Constitucional, dado que en Madrid la vivienda ha seguido subiendo.Así lo afirmó la portavoz del Gobierno local, Rita Maestre en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde comentó también que el Ayuntamiento ya ha propuesto a la FEMP y pronto lo hará también ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública que la cuantía de este impuesto se actualice anualmente y ciudad por ciudad, de acuerdo con la subida o bajada que haya experimentado la vivienda en esa localidad.Maestre constató que el año pasado el Ayuntamiento recaudó 600 millones por el impuesto de la plusvalía municipal, y no prevé que la cuantía vaya a disminuir tras confirmar el TC a nivel estatal que no es constitucional cobrar ese gravamen por subida del valor de la vivienda cuando el contribuyente la ha vendido a menor precio del que la compró.En todo caso, la portavoz municipal recordó que ahora corresponde al Ministerio decidir como acata la sentencia, y apostilló que el Ayuntamiento propone , no un “marco único que no tenga en cuenta las variaciones de los precios” de la vivienda, sino uno para cada ciudada, actualizado anualmente, en función de si los pisos han subido o bajado ese año.