Alberto Díaz señala que la deuda de la Junta con el Consistorio por la Patrica

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha avisado este jueves de que la Junta de Andalucía adeuda al Consistorio hispalense 50,87 millones de euros por el impago desde 2013 del incremento anual acordado para la Participación (de los municipios) en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica). Esta cuantía, según Díaz, más 33 millones más derivados de "impuestos y tributos sin pagar, deuda no tributaria y la ayuda a domicilio", sumaría un total de "84 millones" de euros que la Junta de Andalucía tendría pendiente de pago al Consistorio hispalense.

En ese sentido, y mientras la cúpula provincial del PP avisaba de que la Junta adeuda 163,55 millones de euros a los ayuntamientos de toda la provincia por el impago del incremento de la Patrica, Díaz ha explicado en un comunicado que "Sevilla capital ha dejado de percibir entre 2013 y 2017 exactamente 50.874.643,54 euros, una cifra correspondiente a los pagos que la Junta debe realizar anualmente con cargo al fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, conocidos como Patrica".

De esta manera, el portavoz del Grupo Popular ha manifestado que "si la Junta pagara su deuda de la Patrica y recibiéramos los 51 millones de euros que nos pertenecen, para empezar Espadas no tendría que haber subido los impuestos el año pasado, ni consolidar esa subida este año, ni tampoco pedir ningún préstamo de 19 millones de euros para gastos de funcionamiento de la administración". De otro lado, "en materia de empleo, por ejemplo, se podrían complementar con más dinero los planes de empleo de la Junta o poner en marcha más planes de empleo propio, además de poner en marcha una estrategia potente de atracción de inversiones para la ciudad".

Asimismo, Alberto Díaz ha señalado que "en materia social se podrían incrementar con este dinero que la Junta debe a Sevilla los puntos de atención la mujer, la atención a inmigrantes, aumentar los servicios del programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social, habilitar más unidades de día de menores, incrementar los recursos de ayuda a domicilio, aumentar los comedores, y ofrecer más subvenciones a entidades que atienden a personas en exclusión".

MÁS POLÍTICAS SOCIALES

Además, Díaz ha resaltado que "en vivienda, por ejemplo, se podrían ofrecer más recursos a las personas que solicitan viviendas, o habilitar viviendas sociales, o podría revertir en Tussam y Lipasam para mejorar los servicios públicos que se prestan". "Por supuesto, ese dinero serviría para arreglar el patrimonio que tenemos y dejar de gastarnos el dinero en alquileres, como la Fábrica de Artillería, Santa Clara, San Hermegildo, las Naves de Renfe, el antiguo colegio San Bernardo, Altadis o el convento Madre de Dios, por poner solo algunos ejemplos".

Así, Alberto Díaz ha destacado que "si a esta deuda de 51 millones sumamos los 33 millones de euros que nos debe la Junta en impuestos y tributos sin pagar, deuda no tributaria y la ayuda a domicilio, estaríamos hablando de una deuda total con Sevilla de 84 millones".

En este sentido, el portavoz del PP ha indicado que "es lamentable que el alcalde, Juan Espadas, no sólo no tenga el coraje necesario para exigir a la Junta lo que debe a Sevilla, sino que además esté más preocupado por justificar a sus compañeros de partido que por ser reivindicativo". "Tan sólo hay que recordar sus declaraciones en las que afirmaba que la Junta sólo debía ocho millones de euros al Ayuntamiento de Sevilla, porque el resto no era deuda, sino que eran tensiones de tesorería, tratando de ocultar la realidad, como estos 51 millones de la Patrica".

Por último, Díaz ha destacado que "Espadas insiste en comportarse más como un dócil delegado de la Junta que como un alcalde reivindicativo para los intereses de los sevillanos".