El Ayuntamiento exige a cooperativa VITRA que demuestre con documentos el compromiso adquirido por Botella

"En base a la nada no podemos iniciar un proceso de concurso, nunca de adjudicación directa", destaca Calvo

El Ayuntamiento de Madrid exige a los cooperativistas de VITRA en Carabanchel y Puente de Vallecas que demuestren con documentos el compromiso de venta de parcelas adquirido por la Corporación presidida por la exalcaldesa Ana Botella.

"Este gobierno no enajena patrimonio público pero no quiere decir que no cumplamos con los procesos de venta de suelo en marcha. Les dijimos a los cooperativistas que tienen la necesidad de respaldar ese compromiso con alguna documentación que demuestre que existió ese compromiso (de venta) porque en base a la nada no podemos iniciar un proceso de concurso, nunca de adjudicación directa", ha argumentado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en la comisión del ramo.

El concejal del PP Álvaro González ha llevado esta cuestión a la comisión, donde han estado presentes algunos cooperativistas. El edil ha instado al delegado a dar una respuesta a las 140 familias afectadas.

El director general de Planeamiento y Gestión Urbanística, Juan Carlos Lasheras, ha explicado que fue en abril de 2015 cuando se iniciaron los expedientes para la enajenación por concurso público de las dos parcelas para construir vivienda pública pero "no había compromiso formal de venta a VITRA". Los expedientes se suspendieron en mayo de 2015 por las elecciones. El nuevo Ejecutivo ha definido una estrategia de no enajenación de parcelas del patrimonio público.