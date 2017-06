Ayuntamiento se pone disposición de vecinos desalojados del edificio junto al antiguo colegio Divina Pastora

Etiquetas

El Ayuntamiento de Santander se ha puesto a disposición de los vecinos desalojados de las viviendas de edificio situado junto al antiguo colegio Divina Pastora, en el que han aparecido grietas tras las obras que se realizan en la parcela para la construcción de un nuevo edificio.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, así lo ha indicado este sábado y, a preguntas de la prensa, ha expresado que comparte la "preocupación de los vecinos" pero ha asegurado que el Consistorio "no tiene competencias" en esta situación, derivada de las obras en la parcela del antiguo edificio del colegio Divina Pastora que está haciendo una constructora con una "licencia perfectamente dada".

No obstante, ha destacado que, tras alertas los vecinos de las grietas que estaban apareciendo y revisar el edificio el arquitecto municipal, ayer viernes se decidió "entre todos (constructora, vecinos y Ayuntamiento)" proceder al realojo de las nueva familias residentes por "seguridad".

"Preferimos pasen tres días en un hotel y que no pase nada y no que se corra el más mínimo peligro", ha ensalzado la regidora municipal que conoció la situación tras llegar de un acto en Burgos e inmediatamente se puso en contacto directo con una de las personas desalojadas para ponerse a disposición de los vecinos.

"Me he puesto a disposición de los vecinos porque, aún no siendo la responsabilidad del Ayuntamiento, son vecinos santanderinos y me pongo en su lugar, en ese nerviosismo de tener la casa agrietada", ha manifestado Igual.

Ha detallado que se ofreció a ayudarles a encontrar donde alojarse en caso de que no encontrasen plazas hoteleras, pero ha señalado que todos estaban ya realojados tanto en hoteles como en pisos de alquiler. Aún así, ha enfatizado, reiteró su disposición a "echarles una mano" en los que necesitasen.

Cuestionada por si hay algún plazo para que la constructora ponga en marcha medidas para corregir la situación del edificio, ha señalado que, tras valorarse ayer el estado del inmueble, la constructora del edificio en la parcela del antiguo colegio Divina Pastora "estará analizando cuáles son los pasos a seguir".