MADRID. EL PP PROPONE QUE SE PERMITA CELEBRAR EVENTOS EN FINCAS RÚSTICAS CON EDIFICIOS DECLARADOS BIEN DE INTERÉS PATRIMONIAL

El PP de la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición de ley de modificación del artículo de la Ley de Medidas Fiscales relativo a la celebración de eventos en fincas rústicas en la que plantea algunos usos autorizados.En la iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, se proponen algunas excepciones a la celebración de este tipo de eventos, entre ellas los “actos culturales, de ocio y banquetes o similares en edificaciones rurales declarados Bien de Interés Cultural, Patrimonial, o que tengan algún tipo de valor arquitectónico”.En la propuesta de ley se indica que “tendrán la consideración de usos permitidos y autorizables en suelo no urbanizable de protección y suelo urbanizable no sectorizado las actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible”.En la iniciativa se indica que “también se permitirían los usos caninos, ecuestres o análogos", que "serán autorizables siempre como uso ganadero cuando se dediquen a la cría”.“Si además se lleva a cabo la realización de actividades deportivas, recreo, exhibiciones o análogas, se podrán autorizar en edificaciones existentes que puedan ser rehabilitadas a esos exclusivos fines”, según los redactores de la iniciativa legislativa.El PP plantea, asimismo, que “estos usos podrán ser autorizados mediante el procedimiento de calificación urbanística previsto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y deberán contar en todo caso con la preceptiva licencia municipal”. Por último, se indica que estos usos se considerarán compatibles siempre que lo permitan las normas de protección establecidas en la legislación sectorial de la Comunidad de Madrid, y siempre que no lo prohíba de manera expresa el planeamiento municipal.