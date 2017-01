MADRID. EL COMISIONADO DE LA CAÑADA REAL CONFÍA EN TENER CERRADO ANTES DEL VERANO EL PACTO DEFINITIVO

Etiquetas

El Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, José Antonio Martínez Páramo, declaró hoy, tras la reunión celebrada en la Asamblea autonómica con los representantes de los vecinos, de los grupos parlamentarios y de los ayuntamientos de la capital de Coslada y de Rivas-Vaciamadrid, que confía en que antes del verano esté cerrado el pacto definitivo que dará solución a los problemas que existen en esa zona.Martínez indicó que habla en nombre de todos los grupos políticos y aseguró que “tenemos la misma posición” que al inicio de los trabajos, que no es otra que “garantizar el derecho a la vivienda” de los habitantes de la Cañada Real.Asimismo, explicó que “hemos propuesto crear un mesa de trabajo, con técnicos de la Comunidad y de los vecinos, para elaborar un mapa de afecciones -urbanísticas-, en el que se establezcan qué viviendas se pueden quedar y cuáles no”.También manifestó que es posible ponerse de acuerdo con los vecinos que proponen aumentar el suelo edificable de 200.000 a 300.000 metros cuadrados y añadió que “todo esto se estudiará en la mesa técnica que se creará de forma inminente para empezar a trabajar, y en un plazo de tres meses poder contar con el pacto regional por la Cañada Real”.Sin embargo, la representante de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real Galiana, en concreto, del sector IV, Lidia Resani, dijo que “me voy exactamente igual”, porque “sólo hay buenas palabras pero pocos compromisos”.“Los partido han dicho que van a trabajar por todos los vecinos para que puedan quedar el máximo número de viviendas”, afirmó Resani, quien anunció que si el pacto definitivo “no sale como queremos, iremos a los tribunales”.“Si no miran por nosotros, judicializaremos el proceso”, reiteró la representante vecinal, quien añadió que “tenemos claro que o vamos todos juntos o no llegaremos a ningún lado”.