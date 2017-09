Cádiz, cuarta provincia por número de sociedades mercantiles y limitadas de Andalucía

Etiquetas

Cádiz es la cuarta provincia por número de sociedades mercantiles y limitadas en Andalucía, con la creación de 99 y 98, respectivamente, hasta julio de 2017.

Según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) consultados por Europa Press, en cuanto a sociedades mercantiles, Cádiz se encuentra por detrás de Málaga (405), Sevilla (226), y Granada (103). El capital suscrito a este tipo de empresas es de 3.794.852 euros, que coincide con el desembolsado.

En cuanto a las sociedades limitadas, igualmente Cádiz se sitúa en cuarto lugar, tras Málaga (404), Sevilla (226), y Granada (102).

Por sectores, el IECA ha destacado que el que mayor número de aperturas ha supuesto es el del comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos a motor y motocicletas, que se elevan a 21, mientras que en el sector de comidas y bebidas son 13, en actividades inmobiliarias diez, y en construcción de edificios y comercio al por menor, excepto vehículos a motor y motocicletas, que son siete en cada uno.

En cuanto a las empresas que amplían capital, en el apartado de las sociedades mercantiles, Cádiz se sitúa en el tercer puesto a nivel andaluz con respecto a las sociedades mercantiles, con 39 sociedades, por detrás de Málaga (86), y Sevilla (76). En cuanto a las sociedades anónimas, Cádiz, junto a Córdoba, Granada y Málaga, se encuentra en segundo lugar, por detrás de Sevilla, que tiene cinco. Y por último, en lo que respecta a las sociedades limitadas, igualmente vuelve al tercer puesto, con 37 empresas que amplían capital, por detrás de Málaga (84), y Sevilla (71).

Con respecto al apartado de empresas que reducen capital, las sociedades mercantiles sitúan a Cádiz en el tercer lugar, con once que reducen, por detrás de Málaga (17), y Sevilla (13). En cuanto a las sociedades anónimas no hay datos, y con respecto a las limitadas, Cádiz es la segunda provincia andaluza, con once, por detrás de Málaga (16).

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía también recoge los datos de las sociedades disueltas. Así, en Cádiz han eliminado 20 sociedades mercantiles y otras 20 limitadas. En ambos casos, Cádiz es la tercera provincia, por detrás de Málaga y Sevilla una vez más. Otro apartado es el de las sociedades extinguidas, en la provincia gaditana han sido 21 mercantiles y limitadas.