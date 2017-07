Condenan al exalcalde de Cómpeta por autorizar una casa irregular que no llegó a materializarse

Etiquetas

El Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga ha condenado a penas de multa al exalcalde de la localidad malagueña de Cómpeta Leovigildo López y a un arquitecto municipal por autorizar una vivienda en suelo no urbanizable que no llegó a materializarse, al considerar la jueza que eran "conscientes" de que no podían conceder licencia y de que la parcela "no reunía los requisitos legales" para poder construir.