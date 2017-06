Dados a conocer los ganadores de las propuestas premiadas del concurso para el ámbito de la Manzana Verde

Etiquetas

Los ganadores de las propuestas premiadas en el concurso de proyectos para el ámbito de la Manzana Verde --primer fase--, ubicados en la zona del Camino de San Rafael de Málaga capital, ha sido este lunes dados a conocer en un acto público, que ha contado con el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares.

Cabe recordar que el pasado 1 de junio el jurado acordó por unanimidad los premios a 'Ciudad Jardín Vertical', 'Al Sur', 'Spartan', 'ESE' y 'Estractos Activos'.

Así, este lunes se ha dado a conocer que los autores de 'Al Sur' son José Luis Daroca Bruño, Jaime Daroca Guerrero y José Ramón Sierra y Gómez de León y de colaboradores están José Mayoral Moratilla y Sebastián Peñas Ramírez.

Por su parte, 'Estractos Activos' tiene entre sus autores a Langarita Navarro Arquitectos SLP --María Langarita Sánchez y Víctor Camilo Navarro Ríos--.

En 'Ciudad Jardín Vertical' el autor es Rafael Urquiza Sánchez y los colaboradores son José Manuel Ruiz Soto, Javier Ingelmo Moyano, Myriam Caballero Baena, José Antonio González García, Enrique Moya Calzado, Alberto Urquiza Sánchez, Rafael Antonio Roa Hernández, Irene María Márquez Muñoz, Macarena Castillo Párraga y Sonia Pino Martín.

'Spartan' tiene como autores a SV60 Arquitectos SL, con Antonio González Liñan y Antonio González Cordón; mientras que en 'ESE', los autores son Juan Pedro Romera Giner y Miguel Campos González y cuenta como colaborador con Raúl Benagues Catalá.

MENCIONES

Por otro lado, ha tenido una mención el proyecto 'El patio de mi casa (no) es particular' de Verónica Paradela Pernas, Javier Alejo Hernández Ayllón y Javier de Andrés de Vicente; 'Mirando al Sur' de Orts-Trullenque Arquitectos SLP --Carlos Trullenque Juan y Marta Orts Herrón--; 'Ver manzana' de Ricardo Lajara Olmo, contando con Laura Puchades del Olmo, Lucía Raso Somolinos y Carlos Marigil Alba como colaboradores; y 'Maneras de vivir' de María Eugenia Maciá Torregrosa.

Asimismo, ha tenido también mención 'El Palmeral' de Paula Lloveras Caminos y Antonio Lloveras Caminos; 'Bienvenido a la república independiente de mi bloque' de Rocío Alonso Salcedo, Sara Palomar Pérez, Carlos Ripoll Tolosana y Luis Muñiz Ruiz; y 'Enlace covalente' de Marian Albarrán Fernández, Borja Lomas Rodríguez y Pablo Rodríguez Mesa.

Pomares ha valorado que "por fin, después de un proceso largo", ya que fue presentado el proyecto de Manzana Verde en 2009, se llegue a este punto. "Como todo en urbanismo, ha tenido su proceso, hemos tenido que ver el planeamiento, la aprobación del mismo y llegamos a la parte del concurso".

Asimismo, ha destacado "el éxito de participación" del concurso y ha apuntado que "los ganadores son muy diversos; en este primera, cinco edificios los que se van a construir". De igual modo, ha admitido que aún queda pendiente "el proyecto de urbanización", que "empezaremos a trabajar con ellos a lo largo del verano" y "después vendrá el proyecto de adjudicación a la empresa para la ejecución de estos magníficos proyectos que se han presentado".

"Creo que el jurado ha disfrutado, no solo por los ganadores, sino por la diversidad de los que se han presentado", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que "reflejamos, una vez más, una manera de hacer urbanismo participativo, de contar con los profesionales, donde generan sus ideas...".

Cuestionado por el inicio de las obras de estas parcelas, ha asegurado que "es pronto para decirlo", porque quedan "mucho hitos que solucionar", afirmando que "pronto tendremos noticias". "Algo tan especial como esta cuestión requiere su tiempo", además de que "requiere la disponibilidad de los suelos", ya que, "estamos, paralelamente haciendo el estudio para el traslado tanto de Operativos Centrales como la Empresa Malagueña de Transportes (EMT)".

A juicio de Pomares, "es una operación de desarrollo urbanístico de la ciudad bastante grande, no sólo por lo que se va hacer y cómo se va hacer, que es lo importante en Manzana Verde, sino también por el espacio libre que se va a generar y el traslado de las de dependencias municipales".

En este punto, sobre el traslado y los suelos disponibles para ello, Pomares ha señalado que se siguen barajando las ubicadas cerca del auditorio municipal, cerca de la feria. No obstante, ha admitido que ese futuro proyecto de traslado aún no tiene la luz verde, "no está cerrado ese proyecto".

Eso sí, ha dejado claro que "no habrá proyecto --Manzana Verde-- hasta que no esté consensuado; es decir, no trasladaremos EMT y Operativos hasta que no esté consensuado y una vez liberado los suelos seguiremos con el proyecto; está todo condicionado", ha concluido.