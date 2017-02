Distrito Castellana Norte accede a reducir un 20% las viviendas previstas en la Operación Chamartín

Etiquetas

Distrito Castellana Norte (DCN) ha accedido a reducir un 20 por ciento las viviendas previstas en el proyecto urbanístico conocido como operación Chamartín, según han informado a Europa Press fuentes de la promotora.

La reducción del número de viviendas inicialmente previsto, como ha adelantado el diario 'El País', tiene como objetivo "alcanzar un consenso con todas las partes y dar una respuesta rápida a la demanda de los vecinos", exponen las citadas fuentes de la promotora (integrada por el BBVA y el Grupo San José).

Así, se pasaría de una previsión de 17.000 viviendas a un volumen de 13.600 unidades. Además, se mantiene la inversión (unos 1.400 millones) y el número de empleos asociados a esa inversión (120.000), unido a la conservación del centro de negocios y la cesión de terrenos para usos públicos. La edificabilidad será variable dependiendo de la zona del ámbito.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, apuntó recientemente que el acuerdo relativo a Madrid Puerta Norte (nueva denominación del proyecto) está "más cerca" pero que prefiere no anticipar nada y "no lanzar campanas al vuelo" para no generar "falsas expectativas".

A su vez, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, también ha manifestado en varias ocasiones su disposición a alcanzar un acuerdo sobre la operación Chamartín con el Ayuntamiento de Madrid y destacó la buena disposición mostrada por ambas partes a negociar.