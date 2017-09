Economistas prevén un crecimiento del 3,1% y una tasa de paro inferior al 20% antes de final de año

Etiquetas

El Colegio de Economistas de Málaga prevé un crecimiento del 3,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Málaga y que la tasa de desempleo descienda a niveles inferiores a los 20 puntos antes de final de 2017.

Así lo ha afirmado este viernes el decano del Colegio de Economistas, Juan Carlos Robles, junto al vicedecano, Antonio Pedraza, y el director del Servicio de Estudios, Fernando del Alcázar, durante la presentación del Barómetro Económico de la provincia de Málaga correspondiente al segundo trimestre.

Según han apuntado, la provincia está "creciendo bien, a la velocidad de crucero y adecuada para lo que necesita", ya que, según el Barómetro, se están creando 30.000 puestos de trabajo cada año, hay más de un tres por ciento de crecimiento del PIB, se han superado los 600.000 afiliados a la Seguridad Social --cifra únicamente alcanzada en 2006 y 2007--, y un desempleo actual del 21,94 por ciento "que con este crecimiento sano vamos a bajar antes de final de año y en el tercer trimestre de ese número maldito del 20 por ciento".

Al respecto, han destacado la incorporación de nuevos sectores productivos a la economía malagueña, el industrial y la agricultura, que han generado un 33 y un cinco por ciento de empleo más respecto al mismo periodo del año anterior. "Lo tradicional nuestro es el turismo y servicios, y si eso se complementa con el agrícola, que tiene un componente industrial interesantísimo, es algo alentador e interesante".

Además, han subrayado que el sector tecnológico de Málaga está "muy bien posicionado" gracias al impulso del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que, según han afirmado, "estamos en la pole para ser la provincia andaluza que más empiece a empujar, porque tenemos la infraestructura".

"Estamos abandonando la crisis sin estridencias para tener buen empleo y tener más patas, contribuyendo a una economía más moderada y estando más preparados ante el próximo envite negativo de crisis", ha definido Robles, asegurando que "a nadie le quepa la menor duda que vendrá otra crisis y habrá que aguantarla".

INDICADORES POSITIVOS

El Barómetro de los Economistas de Málaga recoge, entre sus indicadores positivos, una situación "mucho más optimista" en el mercado inmobiliario, detallando que el número de viviendas visadas ha llegado casi a 2,5 veces más que el número de finalizadas, mientras que las acabadas se han multiplicado por 1,5 respecto al ejercicio anterior.

Según ha explicado Del Alcázar, "esto indica que se va a construir mucho más, se recupera el sector inmobiliario y hay mucha más confianza en que se va a construir mucho más".

Al tiempo, han destacado las cifras "realmente espectaculares" del número de turistas llegados a la provincia de Málaga. Así, han resaltado el incremento del 16,84 por ciento del tráfico aéreo respecto al mismo periodo del año anterior, cifrando el turismo nacional en un 7,7 por ciento y siendo el turismo extranjero "la gran baza" de la economía.

En otro punto, como indicadores moderadamente positivos, han indicado que la evolución de la inflación malagueña continúa contenida al 1,7 por ciento, destacando que el Índice de Precios al Consumo "sigue por debajo de la inflación general". No obstante, esto afecta a la inflación y el precio de las materias primas, especialmente de los carburantes, "que está creciendo demasiado y puede influir en nuestra competitividad".

Al tiempo, el número de concursos de acreedores declarados continúa "estable" y se mantiene en los 25, y la matriculación de vehículos continúa aumentando a un ritmo "leve" del 3,01 por ciento pero positivo y sin ayudas estatales.

El informe constata que la provincia malagueña está creando 30.000 puestos de trabajos anuales, aunque han explicado que el Barómetro, que corresponde al segundo trimestre de 2017, no contabiliza los datos de contratación del verano.

En este punto, han indicado que ha existido "una saturación" de este mercado en julio y agosto, con una contratación eventual "masiva" de entre cuatro y cinco mil trabajadores que, a final de la campaña estival, son despedidos. Por ello, han alertado de que "cuando las contrataciones son precarias y cortos los plazos, la productividad no aumenta".

INDICADORES NEGATIVOS

Asimismo, como datos negativos y "a profundizar", han recalcado que en este trimestre se han creado 432 sociedades menos, un 7,7 por ciento inferior al mismo periodo de 2016. Además, han apuntado que la licitación pública ha descendido un 49,55 por ciento debido al "fuerte empuje" del trimestre anterior.

Del mismo modo, el crédito al sector privado sigue sin una evolución positiva, manteniéndose "prácticamente plano" durante los tres meses del barómetro. Además, la balanza comercial se ha situado, por primera vez, en 28 millones de euros en negativo, aunque siguen creciendo tanto las importaciones como las exportaciones.

BURBUJA

Cuestionado por los periodistas por si el crecimiento del precio de la vivienda, el aumento del mercado inmobiliario y del empleo en la construcción podría estar generando una nueva burbuja en el sector, los economistas han negado tal efecto ya que estos desarrollos "no están apoyados en una burbuja financiera".

Así, han detallado que los bancos "no dan dinero a los promotores" y que "se está exigiendo muchísimo para que el particular tenga acceso a la vivienda". Al respecto, también han destacado que se está produciendo un "desapalancamiento" de la deuda, tanto pública como privada, por lo que "se está normalizando el mercado".

"No existe la propensión a endeudarse como hacían antes los promotores. La vivienda está recuperando el valor antiguo, muy elevado, pero se está equilibrando porque no se están creando viviendas nuevas y hay entidades que están comprando y atesorando viviendas de bancos", han detallado, agregando que una posible burbuja inmobiliaria "requiere" de una burbuja financiera en paralelo, "y las entidades no están en esa línea porque el Banco de España y el Banco Central Europeo están mucho más encima. Las locuras de entonces no las va a haber".