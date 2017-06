Edil Ordenación del Territorio dice que Málaga "no se vende" y aboga por un urbanismo "sostenible y vigilado"

Etiquetas

Insiste, tras las críticas de PSOE y Cs, que la ciudad "se construye desde la inteligencia, no desde la prisas"

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha rechazado las críticas de la oposición en relación con el tiempo para dar licencias de Urbanismo, dejando claro que "Málaga no se vende". Además, ha incidido en que la ciudad aboga por un urbanismo "sostenible y vigilado", ya que, como ha resaltado, "la ciudad se construye desde la inteligencia, no desde la prisas".

Pomares, tras ser cuestionado por los periodistas, ha señalado que no conoce aún las críticas realizadas este lunes por los grupos de PSOE y Ciudadanos y ha incidido en que Málaga está "señalada en el plano general" como una ciudad con impulso "económico y laboral y eso afecta a la construcción", además de que "este impulso e imagen de Málaga ha traído otra vez el fenómeno" para el desarrollo.

En este punto, ha reconocido que ha habido un volumen del año 2016 respecto a 2015 en crecimiento licencias y en cuanto a visados de vivienda, pero "no sólo en Málaga, sino en toda la provincia, lo que significa más trabajo".

"A partir de ahí --ha continuado-- los técnicos siguen haciendo su trabajo". "Nosotros apostamos por una ciudad inteligente; y una ciudad inteligente apuesta por urbanismo inteligente, que es cuidar mucho qué se hace y cómo se hace", ha sostenido. A juicio de Pomares, "la vigilancia en temas de urbanismo es necesaria y por lo tanto eso es lo que hacemos desde urbanismo", ha aclarado.

De igual modo, el concejal de Vivienda y Ordenación del Territorio ha lamentado "las presiones, los nervios de muchísimos, a veces, promotores", insistiendo en que "nosotros no nos dejamos llevar por eso". "El crecimiento en Málaga tiene que tener sostenibilidad", ha apostillado.

"Cuidado con ese afán de correr, las prisas y el boom", ha advertido, incidiendo en que "eso es lo que nos llevó el país a veces a malas praxis urbanísticas y eso es que se está criticando en muchas ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona... criticando ese crecimiento desbordado sin una planificación y seguimiento", ha dicho Pomares.

Al respecto, ha afirmado que "en Málaga no es así, estamos preparados para una planificación y un seguimiento adecuado; estamos contentos de que vengan muchísimos inversores, pero esta ciudad tiene una estrategia, hacemos las cosas como las hacemos, en sus tiempos y plazos".

Por ello, ha incidido en que "Málaga no se vende, nosotros queremos un urbanismo sostenible, vigilado, acompañado y no vamos a caer en la tentación de las prisas, en este sentido, por el dinero fácil", criticando que "no me extraña de los socialistas, que así llevaron al país donde lo llevaron, en su momento, a la gran crisis, por ese correr y ese afán sin valores y planificación urbanística".

"Nosotros iremos paso a paso. Esta ciudad se construye desde la inteligencia, no desde la prisas y no desde valores que son el dinero por el dinero y no el crecimiento y la opinión ciudadana", ha concluido.