Empresarios turísticos valencianos cifran en 150.000 las plazas en alquiler ilegal con un aumento "descontrolado" de 76%

La Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat Valenciana (CET-CV), a través de sus presidentes, Luis Martí y Manuel Espinar, ha cifrado en 150.000 las plazas en alquiler ilegal en la autonomía, con un crecimiento "descontrolado" del 76 por ciento entre los años 2014 a 2016, y han recriminado a las administraciones su "pasividad" a la hora de legislar.

A juicio de los responsables de la entidad, ese aumento "descontrolado" de la oferta de alquiler de viviendas ilegales es la principal lacra a la que se enfrenta el sector, por lo que reclaman leyes más duras contra lo que consideran "una flagrante competencia desleal" y "una bolsa de fraude" que pone en peligro la convivencia vecinal y la calidad de los destinos turísticos.

Así se han pronunciado en una rueda de prensa este jueves en la que han ofrecido sus previsiones para la temporada de verano. En este encuentro, los empresarios turísticos han mostrado su malestar y han recriminado a las administraciones su "pasividad" a la hora de legislar.

Los empresarios del sector consideran que esta situación propicia la saturación del destino, precariedad laboral y una pérdida de calidad en el servicio. "Nosotros cumplimos normativas y horarios, todos los conflictos con los vecinos los provocan los alojamientos ilegales, por eso es necesario una regulación", ha asegurado Manuel Espinar.

ADVIERTEN DE POSIBLE "TURISMOFOBIA" EN CORTO PLAZO

Por su parte, Luis Martín ha alertado de que esta coyuntura puede provocar en València la aparición de la "turismofobia". "En España ya se están dando casos, muchas localidades se están manifestando porque los vecinos no aguantan las molestias. De momento, descartamos que este fenómeno exista aquí, pero si no actuamos de una manera enérgica esto es lo que nos espera a corto plazo", ha subrayado.

La Confederación de Empresarios Turísticos reclama una actuación consensuada entre el ámbito estatal, autonómico y local. Al gobierno central le pide modificaciones en leyes "importantes" como en la del IVA o en la de Propiedad Horizontal para que la Comunitat Valenciana pueda "apretar las tuercas" a quien actúe al margen de la legalidad.

"En Valencia se persigue el establecimiento ilegal de una manera muy tímida. Ha habido varias inspecciones y un expediente sancionador a una importante plataforma digital, pero todavía no se ha cerrado ninguno", ha aseverado Espinar.

MÁS TURISTAS PERO NO REPERCUTE EN EL GASTO

Los empresarios turísticos consideran que esta oferta deja menos dinero en el destino y que las administraciones deben velar por lograr un turismo de calidad. El gasto medio por visitante subió en la Comunitat Valenciana un 0,79% respecto al pasado año, una cifra que Luis Martín considera insuficiente: "Hay más turistas pero con esta oferta no repercute en el gasto. Nosotros abogamos por la calidad, no cantidad. Lo importatne es que venga gente que cuide el destino y que nosotros podamos trabajar correctamente con precios adecuados".

En cuanto a los medios, los hosteleros proponen que la Policía Nacional ceda la competencia investigadora a los ayuntamientos para que se puedan realizar más inspecciones. Además, ya han propuesto al consistorio la creación de una plataforma digital en la que los vecinos puedan denunciar de manera anónima a los alojamientos ilegales. "Sabemos que no hay consenso en cuanto a quién tiene las competencias, pero un Ayuntamiento no puede decir que la convivencia vecinal no es problema suyo, ha añadido.