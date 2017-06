Gobierno Vasco anima a profesionales, empresas e instituciones "a diseñar y construir pensando en la accesibilidad"

Etiquetas

Fundación ONCE expone en San Sebastián una casa "inteligente, accesible y sostenible"

La viceconsejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, ha animado a las empresas relacionadas con la construcción, profesionales de la arquitectura e ingeniería, urbanistas y a las instituciones "a diseñar y construir con previsión de futuro, pensando en las personas con diferentes discapacidades y en una accesibilidad y operatividad con visión de futuro y lo más amplia posible en los nuevos espacios que se creen y en la rehabilitación de los actuales".

Amilibia ha participado con el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, el delegado Territorial de ONCE en el País Vasco, Juan Carlos Andueza, el presidente del Consejo Territorial de ONCE en el País Vasco, Javier Domínguez, y la jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE, Mercè Luz, entre otros, en la presentación de una "vivienda inteligente y adaptada" que estos días se expondrá en un tráiler ubicado en los jardines de Alderdi Eder de la capital guipuzcoana.

En su intervención, la viceconsejera ha afirmado que "muchas veces no es cuestión de gastar más en adaptar, sino de cómo invertir desde un inicio y ello, sencillamente, se hace con previsión y con conocimiento". Por ello, ha pedido a esos colectivos profesionales, y también a promotoras, instituciones y quienes estén directamente relacionados con la vivienda, que "prevean, que sepan que esas viviendas pueden ser utilizadas por personas con alguna dificultad de visión, de sordo-ceguera o motriz".

"Ese mensaje también es válido para quienes inician ahora la tarea de rehabilitar inmuebles, lonjas y espacios comerciales. Si se prevén esas situaciones, se ayuda a una buena parte de la sociedad y se economiza evitando dobles gastos", ha manifestado.

El tráiler expone hasta este sábado una casa "inteligente, accesible y sostenible" de más de 100 metros cuadrados, demostrando que "accesibilidad y estética están unidas". "Tal vez la parte más importante de esta iniciativa sea la relativa a las visitas a la misma de personas profesionales del sector de la edificación, de la arquitectura e interiorismo, escuelas de diseño, construcción, y estudiantes, para que adapten ciertos conceptos de diseño para todos como principio en sus trabajos", ha destacado.

CASA "INTELIGENTE"

Tras dejar San Sebastián el sábado, la estancia, que ha pasado por Palma de Mallorca, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Jerez, Cáceres, Salamanca, Toledo, Alicante, Granada, Cartagena y Lleida, y visitará otras tres localidades del Estado.

Entre los avances que pueden disfrutar los visitantes figuran alfombras con detección de presencia, balizas 'Beepcons' especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos, un secador corporal, un armario de almacenaje motorizado, una cocina con encimera regulable, o una mirilla digital.

La casa cuenta con más de un centenar de soluciones tecnológicas. Dotada de salón, cocina/comedor, dormitorio, baño y hall de entrada, la vivienda se ha concebido bajo los criterios de confort, adaptación a las necesidades de sus habitantes, facilidad de uso, seguridad, sostenibilidad y estética.

Se trata de la segunda parte de un proyecto que en 2016 recorrió un total de 15 ciudades. Ahora la casa, alojada en un tráiler, viajará durante el mes de junio y concluirá su gira el 1 de julio en Vigo. En 2016 cerca de 30.000 personas visitaron la casa a su paso por Madrid, Pamplona, Logroño, Bilbao, Santander, Gijón, A Coruña, Valladolid, Badajoz, Sevilla, Murcia, Albacete, Valencia, Zaragoza y Barcelona.