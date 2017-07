EL HOTEL DEL FARO DE ISLA PANCHA LLEVA MÁS DE DOS MESES CERRADO Y PELIGRA TODO EL VERANO

Etiquetas

El Hotel Faro Isla Pancha, el primero de estas características en España, permanece cerrado por orden del Ayuntamiento de Ribadeo (Lugo) desde el pasado 6 de mayo y podría no abrir sus puertas en lo que queda de verano.Así lo denunció a Servimedia el promotor del proyecto y concesionario del faro, José Luis López, quien lamentó que el establecimiento solo pudo estar abierto apenas un mes.A este respecto, mostró su malestar ante esta situación, ya que en el momento del cierre, el faro contaba con reservas para todos los fines de semana hasta el mes de octubre, además de un significativo número de reservas para días entre semana en los meses de julio y agosto.La orden de cierre se produjo porque el Consistorio, que se ha mostrado siempre contrario a este proyecto, exigió la realización de dos obras en una tubería y en la barandilla que da acceso a la isla donde se ubica el faro.Además, exigió a los propietarios del establecimiento la presentación de cinco informes de distintos organismos, que necesitaron dos meses para estar a punto. Ahora, pese a que ya han sido presentados al Consistorio, todavía están a la espera de recibir el visto bueno del ayuntamiento.López, que ha presentado dos denuncias contra el Ayuntamiento en los juzgados provinciales de Lugo, explicó que confía en que el visto bueno consistorial pueda llegar en las dos próximas semanas, lo que le podría permitir reabrir el faro al menos durante el mes de agosto, con lo que no perdería todo el verano.En términos generales, pasar una noche en este establecimiento singular cuesta entre 200 y 400 euros por apartamento. Cuenta con capacidad para ocho huéspedes, repartidos en dos apartamentos de unos 40 metros cuadrados, con dos habitaciones y un baño cada uno de ellos.Los apartamentos, además de contar con equipamiento de lujo, disponen de cocina para que los clientes del faro no deban desplazarse a ningún lugar para poder desayunar o comer, ya que el hotel no obtuvo la autorización para construir una cafetería. Además, el exterior del faro cuenta con una zona ajardinada donde los huéspedes pueden tomar un café o una copa.El Consejo de Ministros dio el 22 de mayo de 2015 su visto bueno para que este faro se convirtiera en hotel. Tras permanecer fuera de servicio desde 1983, fue el primero de España en obtener esta autorización, que recientemente ha obtenido también el de Punta Cumplida en la isla de La Palma.Esta actuación se enmarca en el programa ‘Faros de España’, un proyecto con el que el Ministerio de Fomento trata de potenciar el desarrollo de actividades sostenibles en los faros a través de la entrada de iniciativa privada que garantice su conservación.Con ello, el Gobierno quiere impulsar la puesta en valor de estas edificaciones singulares aprovechando espacios, como las antiguas viviendas de los fareros, que han quedado en desuso.