LOS INGRESOS DE LOS HOGARES ESPAÑOLES AUMENTARON UN 2,4% EN 2015, MIENTRAS QUE EL RIESGO DE POBREZA SUBIÓ HASTA EL 22,3%

Los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.730 euros durante 2015, lo que supuso un incremento del 2,4% respecto al año anterior, según la 'Encuesta de Condiciones de Vida' difundida hoy por el INE.Según los datos del INE, el ingreso medio por persona alcanzó los 10.708 euros, cifra un 2,8% superior a la registrada el año precedente.Como consecuencia de estos incrementos, el umbral de riesgo de pobreza en España se ha visto incrementado.Así, en 2016 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2015) se situó en 8.209 euros, un 2,5% más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 17.238 euros.No obstante, el INE apunta que la población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad, pero que no mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población.El porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza (la llamada tasa de riesgo de pobreza) se situó en el 22,3% de la población residente en España, frente al 22,1% registrado el año anterior.El aumento de esta tasa para los mayores de 65 años fue de 0,7 puntos, mientras que para los menores de 16 años se situó en el 28,9%, siendo 6,6 puntos superior a la del conjunto de la población.Además, si se considera en el cálculo de la tasa de riesgo de pobreza el valor de la vivienda, cuando ésta es de su propiedad o la tiene cedida gratuitamente, hace que dicha tasa disminuya.Así, si se considera el valor del alquiler imputado, la tasa de riesgo de pobreza se situó en el 19,8% en 2016. La población mayor de 65 años, que en mayor proporción es propietaria de su vivienda, presentó el menor porcentaje de riesgo de pobreza (6,3%).GASTOS IMPREVISTOSLos datos del INE muestran que, en el momento de realizar la encuesta (primavera de 2016), el 15,3% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes con “mucha dificultad”. Este porcentaje era 1,6 puntos mayor que el registrado el año anterior.Por su parte, el 38,1% de los hogares no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 39,4% del año 2015.Junto a ello, el 39,5% de los hogares declaraba que no se podía permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Este porcentaje era 1,1 puntos inferior al registrado en 2015.Por otro lado, el 8,4% de los hogares tenía retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad o comunidad).