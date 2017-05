Corrupción, obras ruinosas... los Villar Mir viven su junta más caliente en OHL

Etiquetas

En la Junta de accionistas de OHL, el más aplaudido por los presentes no fue el presidente tras el discurso, sino uno de los accionistas que se subió al estrado en el turno de ruegos y preguntas. La compañía presentó unas pérdidas de 432 millones de euros en 2016 y los afectados hicieron palpable su descontento ante el Consejo de Administración con el micrófono en la mano.

"No tengo ninguna palabra de agradecimiento. Solo reproches a la gestión. Yo invertí millones que han ido a un pozo por la mala ejecución de las obras. Me han arruinado y no sé si algún día me 'desarruinarán'. Nos guste o no, esta es la situación de la empresa. No digo que ustedes sean unos mentirosos, pero sí que estáis faltando a la verdad ante los accionistas", aseguraba uno de ellos antes de citar infraestructuras ruinosas con las que OHL perdió cientos de millones de euros en los últimos años.

Porque la corrupción, las obras ruinosas, la nula rentabilidad o la falta de confianza en los dirigentes de la empresa fueron los temas recurrentes a consecuencia del hartazgo de los accionistas. Demoledoras críticas hacia la familia Villar-Mir, a la que incluso llegaron a solicitar "la dimisión", algo que no estaba en el guión.

La corrupción, la gota que colma el vaso

Horas después de la dimisión de López Madrid,OHL cerró filas en torno al que continuará siendo consejero del Grupo Villar-Mir y presidente de Ferroglobe con un sueldo millonario. Los consejeros de la compañía defendieron su inocencia por activa y por pasiva pese a que está implicado en tramas como la Púnica o Lezo, y condenado por la tarjetas 'black'.

Uno de los accionistas pidió que "los consejeros imputados salgan por la puerta de forma inmediata. Es intolerable que formen parte de OHL. Y es algo que ha ocurrido", afirmó sin mencionar a López Madrid. El secretario contestó que "la compañía no tiene ningún consejero imputado por corrupción", mientras que el consejero delegado fue más allá y aseguró que "en toda la historia de OHL ni un sólo directivo o empleado de la empresa ha sido condenado por casos de corrupción, nunca". "No todo el mundo puede decir lo mismo". En este sentido, OHL destacó mejoras en su Código Ético y en su Política Anticorrupción, y ha tomado medidas para "impulsar y controlar su más estricto cumplimiento".

Palabras que no convencieron a uno de los minoritarios, que llegó a reclamar la salida del consejo de la compañía de "todo aquel que tenga el apellido Villar Mir, para que sean sustituidos por consejeros independientes", petición que fue respaldada por el resto de socios presentes en la junta con aplausos. El hijo fruncía el ceño en el estrado mientras el padre y anterior presidente lo vivía en primera fila.

La caída de las acciones desde 2014

Ante los malos resultados económicos, el presidente fue preguntado si en los últimos meses se había planteado tirar la toalla. Dos de los accionistas acusaron de mala gestión a la compañía y la evolución en bolsa les da la razón. Compraron acciones de la empresa "a 34 euros" y "a 20 euros", respectivamente, pero el valor actual es de tan solo cuatro euros. "Espero que a partir de ahora se hagan las cosas bien, como hacen en ACS", aseguró de forma crítica.

Pérdida de confianza frente a sueldos millonarios

Una de las palabras más escuchadas durante la junta fue "confianza", totalmente pérdida por parte de los accionistas. Se preguntaban que motivos tenían para recuperarla y uno de ellos hizo una breve exposición. "Un día me dijeron que solo invirtiera en una empresa en la que pudiera confiar mi vida a los dirigentes. Lo hice en OHL y me equivoqué".

En otra de las exposiciones se aludió a los altos sueldos de los consejeros en tiempos donde los accionistas no reciben dividendos, ya que la compañía tiene pérdidas. Hay que destacar que el Consejo de Administración se ha reducido el sueldode 750.000 a 600.000 euros de cara a 2017, propuesta que fue aprobada por mayoría. Recientemente, la compañía ha afrontado un ERE de 457 trabajadores con el que esperan tener un ahorro recurrente anual en el entorno de los 38 millones de euros.

Otra de las dudas de los accionistas es si OHL llegará en algún momento a cancelar su deuda por completo. Y es que desde junio de 2016, la compañía ha vendido activos por 2.239 millones para recudir la deuda con recurso en 910 millones. Además, prevé vender activos maduros y no estratégicos por un valor de 543 millones de euros adicionales.

Las obras ruinosas, un lastre

"El año 2016 obtuvimos malos resultados debido a las pérdidas que supusieron los proyectos antiguos", afirmó el presidente. Son sus 'legacy project', el conjunto de obras internacionales en las que han surgido distintos problemas y sobrecostes.

Entre la veintena de 'legacy project' figuran los hospitales que OHL construye en Qatar (Sidra) y Canadá (Montreal), los metros de Doha y Toronto, o un viaducto de Kuwait, entre otros, y que representan alrededor del 6,2% de su cartera total de obras.

También achacan los malos resultados a la devaluación de las divisas latinoamericanas. Según sus estudios y de no haber sido por estos dos impactos, se habrían "anotado un beneficio de 247,5 millones, cuatro veces más (+345%) que en 2015".

Para no volver a cometer los mismos errores, el movimiento inmediato ha sido liquidar las divisiones de negocios de minería, petróleo y gas. Además, OHL ha puesto en marcha un plan estratégico hasta 2020 basado en cuatro puntos: presencia en mercados domésticos, gestión de riesgos, políticas para atraer y mantener el talento perdido y una apuesta por la transformación digital.

El presidente de la compañía levantó entonces las (pocas) risas de los presentes cuando defendió ser una víctima económica más: "La familia Villar Mir tiene el 54% de las acciones de OHL. Estamos infinitamente más afectados que ustedes". Por último, dejó un mensaje de esperanza de cara al futuro al asegurar que tienen "la certeza de estar poniendo las bases para un futuro mejor".