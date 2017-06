MADRID. EL AYUNTAMIENTO SE DESVINCULA DEL CIERRE DE LAS VENTAS: “LA COMPETENCIA ES DE LA COMUNIDAD”

Etiquetas

- El PP municipal prioriza la seguridad y sólo desea que las obras "se hagan lo antes posible". La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, desvinculó este jueves al Ayuntamiento del posible cierre de la plaza de Las Ventas, recordando que, si se produce, “la única competencia la tiene la Comunidad” y el Consistorio sólo ha emitido un informe no vinculante señalando unos problemas de seguridad en los que están de acuerdo todas las partes.En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre aclaró que, si la plaza se acaba cerrando, quien lo haría sería el Gobierno regional. “La titularidad es de la Comunidad de Madrid. La única competencia la tiene la Comunidad porque es un edificio de su propiedad”, recalcó. “El Ayuntamiento sólo hace un informe no vinculante, consultivo, sobre el estado de seguridad”. Un tema, en todo caso, en el que el Ayuntamiento, la Comunidad, el arquitecto y la empresa concesionaria, que llevan “más de un año trabajando”, coinciden y “comparten que hay problemas de seguridad que requieren una obra si no queremos tener un día una mala noticia”.Es más, Maestre puntualizó que al Ayuntamiento ni se le consulta sobre eventos ordinarios como las corridas, sino sólo sobre eventos especiales, por lo que desmintió que el cierre de la plaza se deba a motivos ideológicos contra la tauromaquia e ironizó que, puesto que son otros los eventos sobre el que la Comunidad le consulta, en todo caso serían esos otros eventos no taurinos los que el Ayuntamiento estaría intentando perseguir.El propio portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, en un acto poco antes, eludió atribuir responsabilidades y se limitó a decir que lo primero es “garantizar las medidas de seguridad” para el público, sólo que, tratándose de un edificio “emblemático”, desea “que se hagan lo antes posible”.