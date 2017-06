MADRID. EL PSOE INSTA A CIFUENTES A HACER UNA LEY QUE INCORPORE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

Etiquetas

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, pidió hoy en el Pleno parlamentario a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que “impulse una ley que incorpore la función social de la vivienda en la región”. Gabilondo señaló que “la función social de la vivienda recogida en la Constitución debe desarrollarse y concretarse desde la Comunidad, y tenemos serias dudas de que esto se esté haciendo con suficiencia y eficacia” y destacó que el Estatuto de Autonomía otorga la competencia exclusiva en materia de vivienda a la Comunidad de Madrid. “Sin embargo”, añadió, "la única ley que se ocupa estrictamente del régimen protegido de la vivienda es de 1997”. A su juicio, “estos dos últimos años no han supuesto ningún cambio significativo en materia de vivienda, solo medidas aisladas y limitadas”. Consideró que “la realidad de la crisis económica y el impacto que sobre los madrileños ha tenido han demostrado que las actuaciones del Gobierno deben superar el marco de la vivienda protegida, y que los lanzamientos y desahucios exigen de la Administración autonómica una adecuada solución”. El diputado del PSOE manifestó que “ya no todo se reduce al acceso a la vivienda sino que estamos ante una situación dramática, con decisiones injustas como la venta de viviendas sociales a fondos de inversión” y manifestó que “ha habido una respuesta también expresa de la ciudadanía organizada en colectivos sociales que ha promovido una iniciativa legislativa popular”. Además, indicó que, “desde el respeto a las competencias, ante el rechazo generalizado por el PP en los ayuntamientos de la región de su admisión a trámite, apoyaremos su tramitación y con rigor jurídico profundizaremos sus desarrollos sociales”. En este sentido, dejó claro que “si no fuera aceptada, presentaremos una ley de función social de la vivienda, en línea con la aprobada en las Cortes Valencianas". "Ese fue y es nuestro compromiso”, según Gabilondo, quien destacó que “las regiones equiparables del entorno europeo impulsan la disponibilidad de vivienda”.Cifuentes afirmó que “la función social de la vivienda ya está garantizada” en la Comunidad mediante las políticas del Gobierno regional en esta materia.