MADRID. LAS OBRAS EN GRAN VÍA Y PLAZA ESPAÑA EMPEZARÁN EN ENERO

Las obras en Gran Vía y la Plaza de España comenzarán en enero de 2018; las de la primera calle se licitarán en la fecha propicia para ese inicio de los trabajos, en tanto que las de la plaza ya se han licitado, tras decidirse el proyecto ganador con una consulta participativa.Así lo anunció la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su intervención inicial en el Debate del Estado de la Ciudad, donde precisó que Gran Vía tendrá un solo carril entre Callao y la Plaza España y cuatro de Callao a Cibeles, para evitar que las bicicletas en subida colapsen el tráfico.Carmena comenzó su intervención destacando las actividades de las fiestas de San Isidro y las enlazó con la Feria Navideña de las culturas, que pasó de tener 48 países en 2015 a 75 en 2016, con 120.000 asistentes, hasta el punto de que les han pedido sacar un libroSeguidamente, elogió la radio municipal M21, pese al “sarcasmo” que desató su creación entre algunos grupos, y de ahí pasó a reprochar a la oposición que parezca que quiere “ahogar al gobierno”, cuando eso no es “la forma de proceder en democracia”, pero negó dar lecciones a los otros grupos municipales asegurando que sólo pretende que “las relaciones entre gobierno y oposición sean las mejores.Aludiendo a los datos reflejados por la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de Madrid, la alcaldesa presumió de la valoración sobre la mejora de las actividades deportivas municipales, con un incremento del 16% y 8.521.000 asistentes.También a partir de la Encuesta de Calidad de Vida reconoció que la vivienda sigue estando mal, y asumió que “rapidísimamente no hemos podido hacer casi nada”, pero presumió de haber otrogado desde la EMVS 1.874 viviendas en alquiler a muy bajo interés, después de la “situación indeseable” de que el Gobierno de Ana Botella vendiera buena parte del patrimonio municipal, para lo que el suyo ha tenido que comprar viviendas ya construidas, que es más rápido que construir nuevas.Otro aspecto que los madrileños valoran negativamente son las dificultades para emprender negocios, pero se excusó en que eso no es sólo competencia del Ayuntamiento, sino que “el Gobierno regional tiene mucho que ver con esto”, y apuntó que el municipal ha puesto su granito de arena con una ordenanza para simplificar trámites, de forma que la declaración responsable ha pasado de tardar tres meses a 12 días para aprobarse y siete y medio a dos para denegarse, gracias en parte a la contratación de interinos.Como ejemplo de emprendimiento presentó los mercados municipales, que dijo que son acumulaciones de pequeños emprendedores, y destacó que se ha acordado poner recetas en las barras de los autobuses de la EMT. Igualmente aseguró que gracias a los viveros de co-working se han creado 222 empresas.Otro problema que reconoció es el coste de la vida, de forma que muchos madrileños tienen problemas para llegar a fin de mes, y pidió a las administraciones competentes que mejoren los salarios y la calidad del empleo, porque el Ayuntamiento sólo puede poner cláusulas sociales a las adjudicaciones municipales.Lo que sí defendió es el gasto social del Ayuntamiento, como salario indirecto, con un incremento de 180 euros por habitante, que ha ido fundamentalmente a la inclusión, aparte de a las escuelas infantiles, que cuestan 14 euros de media frente a las 60 de la Comunidad, y los ahorros en recibos del Plan Madre, que ya benefician a 4.800 personas.Carmena denunció el problema de la desigualdad en el mundo, y en este sentido subrayó que en las encuestas municipales se han incluido preguntas sobre ella en Madrid, que antes no había, y por eso se ha puesto en marcha el Plan de Reequilibrio Territorial, con índices de evaluación de su eficacia.En cuanto a la limpieza, aseguró que en San Isidro sólo recibieron 54 quejas, y que se ha ampliado el número de calles que se limpian todos los días, afirmando que no entiende cómo el anterior Gobierno municipal no había obligado a ello a las empresas adjudicatarias. También destacó que se han sustituido multas a particulares por su obligación de ayudar a la limpieza y el plan para que los universitarios limpien los restos de los botellones a cambio de incentivos.Carmena se jactó de los nueve millones de turistas que recibió la ciudad el año pasado, y llamó a los ciudadanos a comprar los 33 modelos de camisetas con grabados de estampas de Madrid. Igualmente, destacó el aumento del 93% de usuarios en Bicimad, de forma que Madrid “empieza a ser la capital de la locomoción eléctrica”. Por otra parte, subrayó que la citada Encuesta de Calidad de Vida dejó claro que los madrileños perciben que el Gobierno local es transparente, honesto y participativo