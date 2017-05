Málaga para la Gente pide información sobre las inspecciones realizadas e informes de obras en el hotel Miramar

Etiquetas

El grupo municipal de Málaga para la Gente ha presentado una moción para su debate en la próxima comisión especial de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno sobre la situación de la cubierta, diferentes obras y licencias del Palacio Miramar para su uso hotelero y han instado al equipo de gobierno a informar sobre las inspecciones realizadas e informes de obras.

En concreto, piden en la moción instar al equipo de gobierno a facilitar toda la información sobre todas las inspecciones realizadas e informes sobre las obras en el hotel Miramar, y en particular las relacionadas con el nuevo cuerpo edificado sobre la cubierta plana para la instalación de una cafetería-bar y terraza de copas "que pudieran estar por encima de lo permitido por la ley".

De igual modo, piden al equipo de gobierno facilitar información sobre el recurso presentado por vecinos y de las resoluciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), autorizado la construcción de una planta de cafetería sobre la cubierta del edificio al tratarse de un inmueble catalogado con el grado uno de protección arquitectónica.

Por otro lado, también piden que se informe sobre el uso de habitaciones en zonas "que aún no cuentan con la licencia de primera ocupación para poder ser utilizadas, así como que se realicen nuevas inspecciones y se elabore un informe sobre si se está haciendo pleno uso de todas las instalaciones sin licencia".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha explicado que en el mes de noviembre de 2015 y de mayo de 2016 el grupo presentó comparecencias en relación con las obras que se estaban desarrollando para la apertura de un hotel Miramar, principalmente relacionadas con actuaciones ajenas al proyecto y específicamente sobre las inspecciones e informes que se habían realizado respecto a las obras ejecutadas, a las que "se nos contestó de una forma muy escueta y con poca información por no decir nula o elusiva".

Más reciente, ha recordado, a principios de diciembre y antes de la apertura al público del mencionado hotel, pidieron información en varios escritos dirigidos a la Alcaldía-Presidencia y al coordinador General de Urbanismo y Vivienda sobre la autorización por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "de obras ilegales" en el hotel Miramar de Málaga, edificando un nuevo cuerpo sobre la cubierta plana del antiguo palacio de justicia para la instalación de una cafetería-bar y terraza de copas que se encontraba por encima de lo permitido por la Ley.

De igual modo, en los mismos, solicitaron que se informara sobre los recursos presentados por vecinos respecto a esta cuestión, "basados en un informe técnico que sostiene que la GMU no debería haber autorizado la construcción de una planta de cafetería y bar sobre la cubierta plana del edificio al tratarse de un inmueble que está catalogado con el grado uno de protección arquitectónica, por lo que el nivel de intervención máxima permitida en él es la rehabilitación, según lo establecido en las normas del PGOU vigente".

Zorrilla ha criticado que "a fecha de hoy no se nos ha contestado sobre las cuestiones concretas planteadas" y ha añadido que "los vecinos afectados han denunciado la opacidad y trabas que están sufriendo".

Por otro lado, Zorrilla ha recordado que en enero de 2016 se aprobó una moción de su grupo municipal en la comisión de Ordenación del Territorio, en la que se acordó "facilitar la información sobre las obras en el hotel Miramar de Málaga, edificando un nuevo cuerpo sobre la cubierta plana del antiguo palacio de justicia para la instalación de una cafetería-bar"; además de "facilitar la información sobre el recurso presentado por vecinos", pero, ha criticado que "ni siquiera se nos ha dado copia del propio recurso".

"A ninguna de las cuestiones se ha dado respuesta ni remitido ni un solo documento", ha lamentado el portavoz de Málaga para la Gente, añadiendo que el equipo de gobierno "únicamente nos ha remitido una relación de las partes de hotel Miramar que cuentan con licencia de primera ocupación de las partes de hotel que aún no tienen licencia en la actualidad".

En este punto, ha asegurado que, sin embargo, el hotel "ha estado ofertando, por ejemplo, habitaciones de las plantas que aún no cuentan con licencia y está haciendo pleno uso de todas las instalaciones, de las que tienen licencia y de las que no" afirmando que "de todo esto tampoco se nos ha informado ni facilitado la información. No tenemos ni un solo papel".

Por ello, entre otros, en la moción además piden que por parte de los servicios técnicos municipales se elabore un informe sobre la adecuación de las obras y de la cubierta del hotel, en el que tenga en consideración expresamente las alegaciones e informes presentados por los vecinos; y que se realicen nuevas inspecciones y active el procedimiento de revisión de la licencia de obras del hotel en lo relativo a la cafetería, por si con ello se hubiera legitimado la comisión de una infracción urbanística grave.

Por último, también instan a que se extreme "la vigilancia y las inspecciones de todas las actuaciones que están cuestionadas por ser poco respetuosas con el patrimonio histórico".