Maristas acorta plazos e incorpora uso comercial obligatoria a plantas bajas y soportales en Colón

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha modificado el convenio urbanístico con el actual propietario del solar del antiguo colegio de los Hermanos Maristas -Buildingcentre S.A.U.-; en virtud de las alegaciones presentadas y con el objetivo de "hacer viable e impulsar cuanto antes un proyecto residencial y dotacional que resulta fundamental para la recuperación urbana, económica y social de todo el entorno de las 100 Tiendas".

Así lo ha dado a conocer esta mañana la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, que ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz del Grupo Ciudadanos, Julián San Martín. De Ciudadanos proceden la mayoría de las propuestas aceptadas, de modo que en un próximo pleno extraordinario -que se celebrará en la semana del 19 de junio- el convenio urbanístico podrá ser aprobado con su voto a favor.

En concreto, el nuevo documento incluye la obligatoriedad de destinar a uso comercial y asimilados (no vivienda) las plantas bajas de los edificios que se construyan -como mínimo- en Avenida de Colón, la esquina de esta calle con Presidente Calvo Sotelo y Ciriaco Garrido, en la confluencia con la plaza pública que se va a construir.

Para este nuevo espacio que se creará en parte de lo que era el patio del colegio -aunque no se recoge expresamente en el convenio por no ser objeto del articulado de un instrumento de planeamiento como éste- se ha pactado con Ciudadanos que los técnicos municipales serán los encargados de diseñar la urbanización que, posteriormente, será ejecutada por la empresa propietaria de los Maristas.

POLIDEPORTIVO.

Esta plaza pública, de 1.400 metros cuadrados -"unas dimensiones que, como se indica en la contestación de las alegaciones de Ciudadanos, garantizan su idoneidad para el uso y disfrute de los vecinos"-, será cedida al Ayuntamiento. Del mismo modo será cedido gratuitamente el que era el Polideportivo, al que se accederá desde la plaza, que será acondicionado e incorporado a la Red de Centros Deportivos Municipales gestionados por Logroño Deporte.

En concreto supondrá la suma de una nueva pista polideportiva de parquet, considerando que en estos momentos la ciudad únicamente dispone de la instalada en Lobete. Un informe de Logroño Deporte estima que entrenarían en él cinco clubes de baloncesto, voleibol y balonmano (13 equipos); albergaría actividades municipales por la mañana (17 grupos) y por la tarde (10 grupos). En total, el número de usos por hora semanales de lunes a viernes entre equipos y actividades será de unos 2.535.

A requerimiento de Ciudadanos, los servicios técnicos del Ayuntamiento han elaborado además dos informes económicos relacionados con esta instalación deportiva, sobre el coste de la adecuación y sobre los gastos de mantenimiento.

Asimismo, se ha consensuado con el grupo Ciudadanos que la zona pueda contar también con una ludoteca, cuya ubicación de determinará más adelante, que venga a apoyar la actividad comercial que se pretende potenciar en la zona.

SOPORTALES.

Continuando con las alegaciones incorporadas al convenio urbanístico, destaca la ampliación de la acera peatonal y la inclusión de unos soportales en la fachada que da a avenida de Colón. Con ellos se garantiza que no se reducen los espacios de uso público, como solicitaba Ciudadanos; además constituirán un elemento que mejorará la accesibilidad, conexión y permeabilidad del conjunto.

En el informe detallado sobre las alegaciones se confirma también otra de las cuestiones que preocupaban a este grupo político, en concreto sobre el espacio de la nueva plaza pública: el mantenimiento de la continuidad visual de la alineación de Ciriaco Garrido y la separación con los edificios existentes en esta calle y en Colón, y se despejan las dudas sobre su falta de soleamiento.

Otro de los puntos fundamentales del convenio, el que establece las obligaciones de los propietarios, también se modifica, acotando y acortando los plazos fijados tanto para las tramitaciones administrativas como para el inicio de la edificación en la parcela. Se trata de un aspecto que generaba inquietud tanto a los grupos políticos como a los vecinos y comerciantes de la zona.

Así, Buildingcentre SAU redactará y presentará el proyecto de Modificación Puntual del Plan General Municipal -para la reordenación de los usos públicos y privados en la parcela- en dos meses desde la aprobación definitiva del convenio urbanístico. Esta modificación conllevará las preceptivas fases de aprobación inicial, provisional y definitiva.

Es el mismo plazo de dos meses que se les da para redactar y presentar para su aprobación el proyecto del instrumento de gestión urbanística (con forma de convenio de gestión) para la inscripción registral de las parcelas según los nuevos usos y su titularidad (contando que la plaza y el polideportivo son cedidos al Ayuntamiento). Los mismos dos meses que tendrán para presentar el proyecto de urbanización.

El instrumento de gestión, las parcelas resultantes de la nueva reordenación, se deberá inscribir en el Registro de la Propiedad. Así queda indicado en el acuerdo entre el Ayuntamiento y Buildingcenter. A partir de ese momento, este convenio urbanístico determina expresamente la obligación de solicitar licencia de edificación en el plazo de tres años, "con ejecución forzosa en caso de incumplimiento", como ha señalado la alcaldesa.

MANTENIMIENTO DE LA EDIFICABILIDAD.

Éstas son las principales novedades que la alcaldesa ha comentado respecto al documento presentado en enero y que desde entonces ha sido analizado con los grupos políticos y asociaciones y vecinos del entorno a fin de lograr el mayor consenso posible. Así, en este tiempo se han ido incorporando propuestas -la mayoría de Ciudadanos pero también de otros partidos y agentes sociales- y despejando alguna de las dudas que habían podido surgir inicialmente.

En este sentido, y aunque la concreción de las determinaciones urbanísticas será objeto de la fase de planeamiento que llegará más adelante, los técnicos de la Dirección General de Urbanismo han emitido un informe respecto al mantenimiento de la edificabilidad actual y, por tanto, la no afectación de la disposición de la LOTUR (Ley de Ordenación del Territorio Urbano de La Rioja) respecto a los casos en que el PGM no estuviera adaptado a la Ley tras diez años transcurridos desde su aprobación, como ocurre con Logroño.

Los técnicos confirman el mantenimiento de la edificabilidad indicando que los usos actuales proceden de la transformación del uso "dotacional residencial" asignado desde el Plan General de 1985 y que por tanto tiene capacidad de albergar población desde su inicio.

"La transformación planteada, dado que no se altera la edificabilidad inicial, no supone incremento de densidad de población y, consecuentemente no nos encontramos en el supuesto 5 de la Disposición transitoria primera de la LOTUR".

El convenio urbanístico, con las modificaciones que han dado a conocer la alcaldesa, será sometido a la aprobación del Pleno, en la semana del 19 de junio. A él, como ha confirmado la alcaldesa, han presentado alegaciones los cuatro grupos políticos de la oposición, dos comunidades de vecinos y dos ciudadanos a título individual.

"Se han estudiado con detenimiento las distintas propuestas planteadas porque se trata de un proyecto de gran importancia para la ciudad, en un lugar estratégico, por lo que nuestro deseo es llevarlo a cabo con el mayor grado de acuerdo posible. Su desarrollo será el motor definitivo para una zona que comienza a despertar después de una mala época marcada por los efectos de la crisis económica", ha finalizado Gamarra.