Maza admite la renuncia "irrevocable" de Moix pese a entender que no cometió ninguna irregularidad

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha admitido la renuncia "irrevocable" que este miércoles le ha presentado el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, "por motivos personales", tras conocerse que desde 2012 es dueño junto a sus hermanos del 25 por ciento de una empresa 'offshore' en Panamá -Duchesse Financial Overseas- constituida en 1988 y propietaria de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid).

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la Fiscalía General del Estado. Maza ha señalado que esta mañana ha mantenido una reunión con Moix para "hablar" sobre su situación por ser dueño de una sociedad radicada en un paraíso fiscal.

Maza le ha trasladado que "no existe motivo" para cesarle de su cargo ya que "no ha existido ningún tipo de irregularidad e ilegalidad" en la mera "tenencia de este bien". No obstante, Moix le ha presentado su renuncia que "por motivos personales es absolutamente irrevocable": "No he podido convencerle de lo contrario", ha añadido.

