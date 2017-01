La Oficina Hipotecaria de Cantabria atiende a 339 familias y resuelve 39 casos en su primer año

Etiquetas

El Gobierno de Cantabria destinará 510.000 euros en 2017 a este servicio público

La Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional del Gobierno autonómico ha atendido desde su creación, hace ahora un año, a 339 familias de Cantabria y ha abierto 189 expedientes, de los que ya se han resuelto 39 casos y están pendientes de resolución otros 73.

Así lo ha informado hoy el Ejecutivo en un comunicado, en el que ha precisado, en relación con las soluciones encontradas desde este servicio público, gratuito y extrajudicial, que 19 han consistido en nuevos alquileres de emergencia habitacional, en siete se ha conseguido reestructurar la deuda y en otros seis casos la Oficina ha intermediado para que la entidad bancaria ofrezca la misma vivienda en alquiler a sus usuarios.

Del mismo modo, otros cinco casos se han solucionado con la suspensión del lanzamiento con el alquiler en la misma vivienda y, por último, en dos ocasiones el Gobierno de Cantabria ha intermediado para la dación en pago de sus viviendas.

En el año que ha estado prestando servicio en las dependencias de Juan de Herrera, ha desestimado 77 casos, bien porque no han requerido posterior intermediación o se trata de situaciones en que las personas afectadas no han vuelto a la oficina.

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha valorado el "buen funcionamiento" del servicio, que realiza labores de intermediación con las entidades bancarias en los procedimientos de ejecución hipotecaria, busca soluciones en una situación de emergencia habitacional o asesora en la tramitación de las ayudas autonómicas previstas en este ámbito.

Este año, el Gobierno de Cantabria dedicará en su presupuesto unos 510.000 euros para atender la emergencia habitacional a través de la Oficina y en ayudas directas a las familias.

Para responder a estas situaciones y de aquellas personas en situación extrema, el Gobierno de Cantabria dispone de un parque público de viviendas en alquiler, que cuenta con 238 inmuebles.

Por otro lado, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, y otros responsables de su departamento han celebrado reuniones con los agentes implicados en esta problemática para incrementar la coordinación de los diferentes colectivos y aplicar medidas de carácter conjunto.

Así, el Gobierno ha mantenido encuentros con el Poder Judicial en Cantabria, los colegios de Abogados, Procuradores y Trabajadores Sociales para dar a conocer a los profesionales la posibilidad que de acudir a este servicio extrajudicial. También se han celebrado reuniones con las principales entidades bancarias que actúan en Cantabria (BBVA, Banco Santander, Liberbank, Bankia y Caixa Bank), y se han analizado las medidas tomadas con las plataformas y colectivos antidesahucios.

SERVICIO PÚBLICO Y GRATUITO

Los servicios de la Oficina Intermediación Hipotecaria van destinados a personas que carezcan de recursos suficientes para hacer frente al pago de sus deudas y hayan sido lanzadas de su vivienda o se encuentran en riesgo inminente de serlo, en virtud de una orden judicial o venta extrajudicial.

También está dirigida a aquellos que habiten en infraviviendas o en inmuebles no destinados a vivienda o que carezcan de cédula de habitabilidad y no reúnan las condiciones mínimas para su obtención y a quienes hayan perdido su casa por circunstancias anormales sobrevenidas e involuntarias, como incendios no intencionados, declaración de ruina inminente o fenómenos naturales o meteorológicos adversos.

Para ser destinatario de los servicios de esta oficina, la persona afectada debe tener el domicilio fiscal en Cantabria y carecer de otra vivienda en propiedad o con derecho de uso.