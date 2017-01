La Oficina de Vivienda para ayuda al alquiler se traslada provisionalmente al Archivo e implanta la cita previa

Etiquetas

La nueva Oficina de Vivienda para ayudas la alquiler se ha trasladado provisionalmente a la sede del Archivo Regional, en la Biblioteca Central de Cantabria, donde permanecerá hasta mediados de febrero, y ha implantado el sistema de cita previa, que ya ha registrado más de 3.000 solicitudes.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, quien ha inaugurado esta nueva sede provisional, cedida por la Dirección General de Cultura, que se abrirá al público el próximo lunes 19 de enero y que gestionará 4,6 millones en ayudas, ampliables en función de las necesidades.

Mazón ha recordado que ante la falta de espacio para este servicio en el edificio de la Consejería en la calle Alta, "donde no cabía la gente e incluso había colas en la calle", se decidió cambiar la ubicación de la Oficina, que este año se trasladará a un local propio "al lado" del antiguo Palacio del Mueble.

Mientras tanto y hasta mediados de febrero, las solicitudes se atenderán en la sede del Archivo Regional en la calle Ruiz de Alda, donde se han implantado una serie de novedades en la gestión como la cita previa, con el fin de reducir el tiempo de espera de los usuarios, o el refuerzo de personal, con 14 funcionarios, que permitirá ampliar el horario a mañana y tarde. El consejero ha apuntado que se concederán unas 400 citas diarias.

"El objetivo es gestionar mejor, resolver antes las solicitudes y pagar con plazos más periódicos", ha resumido Mazón, que respecto a la última cuestión ha explicado que su departamento ha pedido a la Consejería de Hacienda que implante "un sistema para que todos los meses la gente cobre la ayuda de la mensualidad del alquiler".

En este sentido, ha afirmado que Vivienda ha hecho un esfuerzo y "en enero nos ponemos al día" tras abonar dos mensualidades en diciembre y pagarse este mes otras dos, de forma que "ya prácticamente vamos a ir con ritmo mensual", lo que no significa que "en octubre se pague octubre", ha precisado en referencia a la tramitación necesaria.

"Pero en el momento en que la cadencia sea periódica, todas las personas van a cobrar mes a mes. Es nuestro compromiso y lo hemos estado hablado con la Consejería de Hacienda, que es la responsable del pago", ha remarcado Mazón.

En 2016 las oficinas de ayuda al alquiler atendieron más de 8.000 citas y facilitaron que unas 4.400 personas se beneficiaran de ésta. El 80% de los perceptores son españoles, la mayoría con ingresos que no superan una vez y media el IPREM, y la familia "típica" es un matrimonio con un hijo.

Entre los requisitos para poder cobrar la ayuda están que los ingresos no superen tres veces el IPREM, no tener vivienda en propiedad, contar con un contrato de alquiler, no ser familiar directo ni socio del arrendador y tener fijada la residencia en Cantabria.