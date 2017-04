La PAH Menorca traslada su preocupación por los alquileres en la Isla al presidente del Parlament

Etiquetas

El presidente del Parlament, Baltasar Picornell, se ha reunido con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Menorca, quienes se mostraron especialmente preocupados por los alquileres para vivir en la isla.

El encuentro ha sido uno de los que ha mantenido Picornell este jueves tanto con asociaciones y entidades civiles de la Isla -entre ellas, la Plataforma Bienvenidos Refugiados Menorca y la Obra Social Menorca-, como con la presidenta del Consell insular, Maite Salord, y los consellers y diputados de la Isla, ha informado la institución balear en un comunicado.

La PAH Menorca ha explicado al presidente que la gravedad ahora no residía tanto en la ejecución de hipotecas, sino en la gente que quiere acceder a un alquiler y no puede, bien por el acusado encarecimiento de los últimos años, bien porque no hay de disponibles, dado que se destinan a alquiler turístico.

En cuanto a la ley de vivienda, han considerado que esta iniciativa legislativa tendría que contemplar y especificar el alquiler social y que este fuera de acuerdo con los ingresos de las personas.

En este sentido, han manifestado que garantizar un mínimo de ingresos para poder acceder a una vivienda del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) es un error porque hay personas en situaciones de precariedad laboral o paros de larga duración.

Finalmente, han considerado la necesidad de ampliar el parque público de viviendas para impedir que el mercado sea el único que regule los precios.

También en relación a las viviendas del Ibavi se expresó la Obra Social de Menorca. Los miembros de esta entidad se reunieron con el presidente del Parlament acompañados de Maria Jesús Rivera, a quien a finales del año pasado se le entregó una vivienda en Ferreries con graves deficiencias.

Ambas entidades han mostrado gran preocupación por la gran cantidad de pisos vacíos que hay en las diferentes localidades y por el desarrollo del alquiler turístico.

Por otro lado, Picornell se ha reunido también con representantes de la plataforma Bienvenidos Refugiados Menorca y del colectivo Refúgiame. Ambas entidades promueven actividades diversas para captar fondos y enviarlos a los diferentes campos de refugiados sirios existentes.

Estos han instado el presidente del Parlament a trabajar por la unión de las diferentes comunidades autónomas que, como Baleares, quieren acoger refugiados, pues, han indicado, todas juntas podrían hacer más fuerza ante el Gobierno central, con el objetivo de cumplir el compromiso logrado ante la Unión Europea.

Por otra parte, durante la mañana, Picornell visitó el centro de día y el taller ocupacional de la Asociación Insular de Atención a Personas con Discapacidad de Menorca (Asinpros), acompañado por su presidente, Manuel Solá, y el resto de la junta directiva. Esta asociación de Mahón este año celebra 50 años.