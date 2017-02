El PP cree que la nueva modificación puntual de Noguera constata "el urbanismo a la carta de Cort"

Etiquetas

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Margalida Durán, ha denunciado este jueves el "urbanismo a la carta" que considera que está llevando a cabo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, después de que el Consejo de Gerencia de Urbanismo haya aprobado una nueva modificación puntual que afecta a "gran parte de la ciudad".

Durán ha afirmado que esta modificación, la décima en esta legislatura, es una demostración del Plan General "encubierto" que se está llevando a cabo desde el área de Urbanismo. "Llevamos meses denunciando que el teniente de alcalde Antoni Noguera no quiere aprobar un nuevo Plan General, ya que lo lógico hubiera sido que todas las modificaciones que se han realizado formasen parte del mismo. Los cambios que se aprobaron en el pasado Consejo de Gerencia son una confirmación de lo que hemos afirmado desde el PP", ha manifestado.

Por ello, ha anunciado que el PP defenderá una proposición en el pleno de febrero en la que se instará al equipo de gobierno a aprobar inicialmente el nuevo Plan General de Palma dentro del primer semestre del 2017, tal y como se "vendió" al inicio de legislatura.

No obstante, ha explicado que duda que "Noguera vaya a cumplir su palabra, ya que hemos tenido conocimiento de que ahora se están empezando a celebrar las reuniones previas a la redacción del nuevo Plan General con asociaciones y entidades".

Según Durán, es contradictorio que Noguera, "quien siempre ha alardeado de ser detractor de lo que él llama 'urbanismo a la carta', haya llevado a cabo diez modificaciones puntuales del Plan General en menos de 20 meses, lo que supone una media de una modificación cada dos meses desde que se inició la legislatura".

"El pasado 2 de noviembre ya denunciamos que en la Gerencia de Urbanismo se modificaron 12 artículos del Plan General sin previo aviso y sin ni siquiera aportar la documentación relativa a los cambios. En el pleno de ese mismo mes conseguimos que, por lo menos, estas modificaciones no tuvieran carácter retroactivo, ya que podrían afectar seriamente a un buen número de proyectos que ya están en marcha, ocasionando un grave perjuicio a pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, a sus trabajadores", ha afirmado.

En relación a los cambios de planeamiento aprobados el martes en el Consejo de Gerencia, la regidora del PP Lourdes Bosch ha señalado que su partido está estudiando la propuesta en profundidad, si bien a priori ha afirmado que no soluciona los problemas existentes actualmente y podrían crearse otros nuevos ante el elevado nivel de intervencionismo de las medidas presentadas.

Según ha añadido, "a pesar de que desde el equipo de gobierno se ha pretendido centrar el impacto de la iniciativa en los ejes cívicos, la realidad es que afectan a un ámbito muchísimo más extenso como a todas las zonas que no son de polígonos industriales o de viviendas unifamiliares, es decir, Palma ciudad, además de todos los lugares en los que hay locales en planta baja. Noguera cree que con esta medida va a conseguir la proliferación de pequeños comercios y, aunque no dudamos de su buena intención, estamos en condiciones de afirmar que no basta, ya que no se debería tratar por igual a todas las zonas de la ciudad", ha concluido.