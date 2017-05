El PR+ propone un gran parque en el entorno de Vara de Rey y Duques de Nájera, en lugar de 2 edificios de 13 plantas

Etiquetas

El concejal del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha propuesto este jueves la creación de un gran parque en el entorno de Vara de Rey y Duques de Nájera, en el soterramiento, en lugar del proyecto actual del equipo de Gobierno municipal, que incluya la construcción de dos edificios de 13 plantas.

Antoñanzas ha reseñado que "el proyecto del soterramiento, en todos sus aspectos, tiene una especial consideración para el Partido Riojano, hemos denunciado que la refinanciación aprobada el pasado año sólo beneficia a los bancos y hace muy difícil que se puedan ejecutar las fases 2 y 3 sin recurrir a un excesivo endeudamiento, cuando esto se podía haber pagado perfectamente si hubiésemos pagado el préstamo con los terrenos".

Asimismo, ha proseguido el concejal, "hemos mantenido que el túnel de Duques de Nájera debería conservarse mejorando la rotonda superficial y nos hemos encontrado con el absurdo de que el túnel se va a derribar para volver a construirlo con un coste superior a 7 millones de euros", frente a lo que ha asegurado que "estamos a tiempo de dotar de un gran parque central a la zona".

"Ambas cuestiones parecen irresolubles a día de hoy", ha valorado Antoñanzas, quien considera, sin embargo, que "hay otra cuestión que nos parece de gran importancia y para la que aún estamos a tiempo, construir un gran parque en el entorno de Vara de Rey y Duques de Nájera".

Las razones esgrimidas por el edil para defender su proyecto son variadas. Según Antoñanzas, en primer lugar, "esta es la ultima oportunidad para conseguir un parque central en esta zona, no olvidemos que cuando se construyan las más de 1.000 viviendas del soterramiento, se necesitarán unas zonas verdes adecuadas".

Por otro lado, el regionalista entiende que "éste era uno de los objetivos de soterrar las vías y lo que está claro es que lo que ahora se llama 'parque' no deja de ser una cubierta ajardinada a la que nadie sube, donde no se pueden plantar árboles de porte, donde no se puede jugar ni pueden subir las personas con limitaciones de movilidad".

En tercer lugar, Antoñanzas ha indicado que "se ha creado un conflicto innecesario con los vecinos de la zona, que lejos de ser beneficiados con una gran inversión que ellos también van a pagar, se van a ver perjudicados con la construcción de dos enormes torres".

"PROYECTO DE CIUDAD".

El concejal del PR+ ha considerado que su proyecto "será muy beneficioso para todo el entorno y para la ciudad en su conjunto, no sólo para el ámbito del soterramiento, éste es un proyecto de ciudad y a ello debe responder".

Por todo ello, Antoñanzas encargó un estudio arquitectónico para la zona de Vara de Rey y Duques de Nájera en los terrenos del soterramiento. Un proyecto "alternativo al existente", que propone, en principio, "eliminar el edificio de 13 plantas situado al norte en la ordenación, frente a los bloques de Duques de Nájera".

Asimismo, plantea "dedicar la totalidad de ese espacio a parque" con arbolado y zonas verdes y "reducir la altura de 13 a 7 plantas del edificio previsto más al sur y ajustar su posición para que se conecten el nuevo parque con el parque de México".

Por último, el proyecto regionalista apuesta por "dar tratamiento peatonal, con posible conexión rodada, al vial que prolonga Hermanos Hircio para conectar todas las zonas verdes, creando así ese gran parque central que proponemos", e "incrementar la altura de las cinco torres ya previstas, de 22 a 27 plantas, para que no se pierda edificabilidad y se mejore la capacidad financiera del proyecto".

Como conclusión, Antoñanzas ha insistido en que, con la propuesta del PR+, "mejoramos el entorno cercano y hacemos un proyecto de ciudad". "Este será el único verdadero gran parque del soterramiento en esta zona, no perjudicamos innecesariamente a los vecinos y la capacidad financiera de la operación mejora", ha finalizado.