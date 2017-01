El PSOE exige en el Congreso prorrogar la suspensión de desahucios de viviendas habituales de personas vulnerables

Etiquetas

El PSOE quiere que el Gobierno a prorrogue tres años la denominada "moratoria hipotecaria" y se suspendan, hasta 2020, los desahucios para las viviendas habituales de personas vulnerables. Los socialistas han señalado que son 22.850 familias las que se han acogido hasta la fecha a esta iniciativa, según los datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Esta moratoria que estableció el real decreto ley del mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que expira el próximo 15 de mayo tras transcurrir, como establece en su texto, cuatro años desde su entrada en vigor.

La portavoz socialista de Vivienda, Mar Rominguera, ha calificado de "imprescindible" que la moratoria se amplíe ya que, a su juicio, las circunstancias económicas existentes cuando se aprobó "no han desaparecido" y teme que el Plan 2018-2021 pueda contemplar nuevas medidas que amplíen el riesgo de exclusión social en el país.

SIN PERJUICIOS PARA LOS BANCOS

Rominguera ha explicado a los medios, tras el registro de una proposición no de ley en el Congreso sobre el tema, que la ampliación de esta medida "no perjudica a las entidades bancarias". "En primer lugar no afecta a la propiedad y en segundo lugar porque estas entidades tienen en su poder más de 3,5 millones de viviendas vacías que no se venden ni se alquilan", ha apuntado la diputada.

Por el contrario, ha señalado que esta medida es "necesaria para que las familias que se han visto empobrecidas por la crisis no tengan que abandonar sus viviendas".