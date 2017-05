Paralizan el desahucio de una mujer desempleada con tres hijos en Álora

Etiquetas

Lucía Moreno, una joven de 32 años desempleada, y sus tres hijos, de entre 14 meses y 15 años, no tendrán que abandonar por el momento la vivienda que ocupaban en el municipio malagueño de Álora, después de que el desahucio previsto este miércoles se haya paralizado.

Esta joven reside desde hace un año y medio en una casa propiedad de una gestora inmobiliaria, banco con el que se ha llegado a un acuerdo para paralizar este desalojo durante dos meses, un tiempo en el que la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación y la entidad estudiarán un alquiler social "de entre 100 y 150 euros mensuales durante un plazo de tres a cinco años prorrogables".

La afectada ha sostenido que quiere pagar un alquiler social, "que me dé la tranquilidad de que no me voy a ir a la calle cualquier día, y que me permita comprar las cosas de los niños y de su escuela". Ha recordado que la "amenaza de desahucio" la tiene "desde el pasado mes de noviembre".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Alhaurín de la Torre y Stop Desahucios, junto a otras organizaciones, han participado este miércoles en la paralización del desahucio, incidiendo Paqui Pascual, de la PAH, en que se ha detenido durante dos meses.

Según Pascual, hay personas que "se van a la calle y se ven obligadas a okupar viviendas vacías", preguntándose qué hacen las instituciones, y más concretamente en este caso de Lucía Moreno y sus tres hijos el Ayuntamiento de Álora.

Así, desde Podemos han señalado en un comunicado que lanzamientos hay "todas las semanas", es más, ha añadido que la PAH de Alhaurín "esta atendiendo la friolera de dos a la semana, que son de los que tenemos constancia".

Alejandro Serrato, coordinador del equipo provincial de Podemos, ha manifestado en Álora que tienen "claro" que están en las instituciones por los ciudadanos "y estamos aquí para paralizar este desahucio", calificando de "barbaridad" que haya en Andalucía "más de 600.000 viviendas cerradas y aquí se pretenda echar a una mujer y a sus tres hijos".

Desde el Círculo de Podemos en Álora han hecho un llamamiento para que personas que estén en una situación de emergencia se dirijan a estas plataformas. Según José Luis Acedo, uno de sus miembros, en Álora cada año se dan dos o tres casos de desahucios o desalojos.