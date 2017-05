Plata destaca la sintonía pública por el hotel del puerto y espera que no se dilaten los plazos innecesariamente

Etiquetas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Paulino Plata, ha destacado la sintonía existente entre las administraciones respecto al proyecto del hotel de gran lujo en el dique de levante y ha vuelto a confiar en que los plazos no se dilaten "innecesariamente".

Así, en declaraciones a los periodistas este miércoles, ha señalado que las tramitaciones urbanística y ambiental siguen su curso. Plata ha destacado que están "dando pasos y esperando que se cumplan todos los trámites, que son complejos".

Ha recordado que este proyecto va a necesitar alrededor de 40 informes de distinto tipo, asegurando que "quien diga que esto no está estudiado es que no conoce la realidad de cómo se construye un proyecto de esta naturaleza", que necesita estudios de impacto de ruidos, paisajístico, de circulación, etcétera.

No obstante, Plata ha recordado que algunos de estos trámites pueden ser simultáneos. Es ahí precisamente en lo que confía el presidente de la Autoridad Portuaria para que este proyecto no se eternice: "estamos intentando que los plazos sean los razonables y espero que el inversor sepa que hay que cumplir la legalidad; lo vamos explicando todo".

En este punto, ha señalado que los inversores sí entienden la cantidad de trámites a realizar porque es "cumplir la legalidad". Lo que ha pedido Plata es que "si una cosa tiene que durar siete meses, que no dure un año y medio", en referencia a determinadas tramitaciones.

"Hay un proceso que cumplir y tiene que ser un determinado tiempo; eso hay que entenderlo. Las cosas no las vamos a hacer de manera incorrecta", ha sostenido, al tiempo que ha advertido de que lo que "no sería razonable es dilatar innecesariamente las cosas con la intención de aburrir; me parece que eso está fuera de lo que tienen que hacer las instituciones públicas". No obstante, ha resaltado que, "afortunadamente están en sintonía desde el primer momento".